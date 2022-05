By

न्यूयाॅर्क : मायक्रोसाॅफ्ट कंपनीचे सहसंस्थापक बिल गेट्स म्हणाले, की एलाॅन मस्क ट्विटरची आणखीन वाईट अवस्था करतील. बुधवारी (ता.चार) द वाॅल स्ट्रिट जनरल सीईओ समीटमध्ये बिल गेट्स यांनीवरील वक्तव्य केले. त्यांना विचारले गेले होते, की ट्विटरची मालिकी हक्क एलाॅन मस्क (Elon Musk) यांच्याकडे गेल्यावर कंपनीच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होईल? यावर उत्तर देताना बिल गेट्स (Bill Gates) म्हणाले, एलाॅन मस्क यांचा ट्रॅक रेकाॅर्ड चांगला आहे. मात्र ते ट्विटरची स्थिती बदलू शकतात. अद्याप ते काय करणार हे स्पष्ट झालेले नाही, असे बिल गेट्स म्हणाले. (Bill Gates Questions Elon Musk Intentions On Twitter Take Over)

एलाॅन मस्क यांच्या इतर कंपन्यांमध्ये ट्रॅक रेकाॅर्ड चांगला राहिलेला आहे. विशेषतः टेस्ला आणि स्पेस एक्समध्ये त्यांची कामगिरी उत्तम आहे. पुढे ते म्हणाले, मला वाटत की मस्क यांनी या दोन कंपन्यांमध्ये चांगल्या अभियंत्यांची टीम आणून खूप चांगले काम केले गेले आहे. मात्र यावेळेस आम्हाला शंका आहे, की पुढे काय होईल ? मात्र आपल्याला आपल डोकं खुल ठेवायला हवं आणि एलाॅन मस्कला कमी लेखून चालणार नाही. याच कार्यक्रमात बिल गेट्स यांनी ट्विटर (Twitter) खरेदी मागे एलाॅन मस्कच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांनी म्हटले होते, की त्यांना सेन्साॅरशिपशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला वाव मिळावा यासाठी त्यांनी ट्विटर खरेदी केले आहे. बिल गेट्स म्हणाले, की एलाॅन मस्क ट्विटर खरेदी करण्यामागे जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कारण सांगत आहेत, ते तर्कसंगत आहे का ? कोरोना काळात मस्कने अनेक वेळास चुकीची माहिती ट्विटवर दिली होती.