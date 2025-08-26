Jagdeep Dhankhar : धनखड हॉस्पिटलमध्ये आहेत की योगा करताहेत? एवढं तरी सांगा; कपिल सिब्बल यांनी अमित शाहांना पुन्हा डिवचले

Summaryमाजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या ठावठिकाणाबद्दल विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.कपिल सिब्बल यांनी अमित शाह यांना सोशल मीडियावर प्रश्न विचारला – धनखड रुग्णालयात आहेत की योग/टेबल टेनिस खेळत आहेत?सरकारी बाजूने स्पष्टीकरण – धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला असून ते योगाभ्यास व टेबल टेनिससारख्या क्रियांमध्ये व्यस्त आहेत..माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती न मिळाल्याने काँग्रेससह विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. दरम्यान काँग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे. धनखड रुग्णालयात दाखल आहेत की योग करत आहेत हे तरी सांगा असा प्रश्न त्यांनी सोशल मीडियावर शाहांना विचारला आहे..सिब्बल यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "धनखड हरवले आहेत... अमित शाह जी: मला माहित आहे की तुम्ही असत्यापासून दूर राहता. किमान धनखड जी काय करत आहेत ते आम्हाला सांगा. रुग्णालयात आहेत की ते योग करत आहेत? की ते टेबल टेनिस खेळत आहेत?".काहीही शोधण्याची गरज नाही: अमित शाहाएक दिवसापूर्वीच अमित शाह यांनी जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याबद्दल उघडपणे बोलले होते आणि म्हटले होते की त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीमुळे उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला आहे आणि त्यात कोणालाही काहीही शोधण्याची गरज नाही. शाह यांनी लगेच सांगितले होते की धनखड यांनी संवैधानिक पदावर असताना चांगले काम केले आहे..योग करत असल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी अशी बातमी आली होती की गेल्या महिन्यात अचानक उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देणारे जगदीप धनखड हे त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहेत तसेच नियमितपणे योगाभ्यास करत आहेत आणि टेबल टेनिस खेळत आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्ये उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यापूर्वी धनखड यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना हौस म्हणून टेबल टेनिस खेळायला सुरुवात केली होती..धनखड यांच्या दिनचर्येशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की ते नियमितपणे योगाभ्यास करतात आणि उपराष्ट्रपतींच्या एन्क्लेव्हमध्ये त्यांच्या हितचिंतकांसह आणि कर्मचाऱ्यांसोबत टेबल टेनिस खेळतात. माजी उपराष्ट्रपतींच्या दिनचर्येशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, " सुट्टीवरुन परतल्यानंतरही ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबत टेबल टेनिस खेळायचे.".FAQsप्र.१: जगदीप धनखड कुठे आहेत? उ. ते सध्या त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहेत व नियमित योगाभ्यास आणि टेबल टेनिस खेळतात.प्र.२: त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा का दिला? उ. अमित शाह यांच्या मते, त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला आहे.प्र.३: काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी काय प्रश्न उपस्थित केला? उ. सिब्बल यांनी विचारले की धनखड रुग्णालयात आहेत की योग करत आहेत की टेबल टेनिस खेळत आहेत.प्र.४: जगदीप धनखड यांचा छंद काय आहे? उ. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी हौस म्हणून टेबल टेनिस खेळायला सुरुवात केली होती, आणि आजही ते तो खेळ आवडीने खेळतात.प्र.५: केंद्र सरकारने या विषयावर काय प्रतिक्रिया दिली?उ. सरकारने सांगितले की यात काही संशय नाही; धनखड यांनी संवैधानिक पदावर उत्तम काम केले आहे आणि आता ते वैयक्तिक जीवन जगत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.