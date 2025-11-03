देश

Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

Jaipur Accident News: जयपूरमधील हरमन येथील लोहामंडी परिसरात एका डंपर ट्रकने अनेक वाहनांना धडक दिल्याने किमान ११ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सोमवारी (३ नोव्हेंबर) राजस्थानमध्ये आणखी एका मोठ्या रस्ते अपघाताने लोकांना धक्का बसला. जयपूरच्या हरमन भागात एका अनियंत्रित डंपर ट्रकने ३० हून अधिक वाहनांना धडक दिली. डंपरचे ट्रॅक ब्रेक निकामी झाल्यामुळे हा अपघात झाला. ज्यामुळे ११ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

