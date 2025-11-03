Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

सोमवारी (३ नोव्हेंबर) राजस्थानमध्ये आणखी एका मोठ्या रस्ते अपघाताने लोकांना धक्का बसला. जयपूरच्या हरमन भागात एका अनियंत्रित डंपर ट्रकने ३० हून अधिक वाहनांना धडक दिली. डंपरचे ट्रॅक ब्रेक निकामी झाल्यामुळे हा अपघात झाला. ज्यामुळे ११ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. .घटनास्थळी असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रेक फेल झाल्यामुळे डंपरने सुमारे ४० चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांना धडक दिली. या अपघातात अकरा जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. तर अनेक जण गंभीर जखमी असल्याचे वृत्त आहे. जखमींवर शहरातील एसएमएस रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. .Telangana Bus Accident : सोमवार ठरला 'घातवार' ! टिपरची बसला भीषण धडक, १७ जण जागीच ठार, १० गंभीर जखमी .राजस्थानमधील अपघात थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. एक दिवस आधी (रविवार, २ नोव्हेंबर) जोधपूरमध्ये दोन रस्ते अपघातात एकूण १८ जणांचा मृत्यू झाला. आता, राजधानी जयपूरमध्ये एक भीषण रस्ता अपघात झाला आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. एका डंपरने सुमारे ५० जणांना चिरडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. .ही दुर्घटना पाहणाऱ्या प्रत्येकाला धक्का बसला. स्थानिक पोलीस प्रशासन सध्या घटनास्थळी पोहोचले आहे आणि मदतकार्य करत आहे. गंभीर जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डंपरने धडक दिलेल्या वाहनांमध्ये अजूनही लोक अडकले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. वरिष्ठ अधिकारीही पोहोचले आहेत. .मोठी बातमी! बसचा भीषण अपघात, देवदर्शनावरून परतताना ट्रकला धडक, १८ भाविकांचा मृत्यू.या अपघातानंतर मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक वळवण्यात आली आहे आणि आजूबाजूच्या परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. स्थानिकांच्या मते, डंपर वेगाने आणि नियंत्रणाबाहेर जात होता. त्याने काही सेकंदातच चार वाहने गिळंकृत केली. कारचा भयानक अपघात सुरूच होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.