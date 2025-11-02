Shocking News : चौथीच्या मुलीने इमारतीवरुन उडी मारुन संपवलं जीवन; शाळेवर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप, नेमकं काय घडलं?

Summaryमुलीच्या कुटुंबाने शाळा प्रशासनावर सहकार्य न केल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे.संयुक्त पालक संघटनेने शिक्षकांच्या छळामुळे आत्महत्या झाल्याचा दावा केला आहे.या घटनेनंतर निष्पक्ष चौकशी आणि कठोर कारवाईची मागणी होत आहे..जयपूरमधील एका खाजगी शाळेच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारल्याने नऊ वर्षांच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शनिवारी ही धक्कादायक घटना घडली, जेव्हा मुलीने सुमारे ४८ फूट उंचीवरून उडी मारली,तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तिचा जीव वाचला नाही. मुलीने रेलिंगवरून उडी मारल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे..पोलिसांनी मिळवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मुलगी रेलिंगवरून पडताना दिसत आहे. पडल्यानंतर तिला ज्या रुग्णालयात नेण्यात आले होते तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की मुलीने आत्महत्या केली आहे, जरी शाळा प्रशासनाने अद्याप याप्रकरणी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. .Satara Doctor Case : फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण - उपसभापति नीलम गोऱ्हेंची कठोर भूमिका, पोलिसांना चार्जशीट दाखल करण्याचे निर्देश.मुलीच्या कुटुंबातील सदस्यांनी शाळा प्रशासनावर या प्रकरणात गप्प राहण्याचा आणि सहकार्य न करण्याचा आरोप केला आहे. नऊ वर्षांच्या अमायराचे कुटुंब जयपूरमधील मानसरोवर येथे राहते. अमायराचे वडील बँकिंग क्षेत्रात काम करतात, तर तिचे वडील एका खाजगी कंपनीत काम करतात. ती एकुलती एक मुलगी होती..पालक संघटनेने या प्रकरणाबद्दल काय म्हटले ? नीरजा मोदी शाळेतील शिक्षकाने छळ केल्यामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याचा आरोप संयुक्त पालक संघटनेने केला आहे. त्यांनी शाळा प्रशासनावर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोपही केला आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. .जयपूरमधील प्रतिष्ठित खाजगी शाळा असलेल्या नीरजा मोदी शाळेत घडलेल्या दुःखद घटनेने संपूर्ण शिक्षण जगताला धक्का बसला आहे. वर्गशिक्षिकेच्या छळामुळे हैराण झालेल्या सहावीच्या एका विद्यार्थिनीने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली असल्याचे बोलले जात आहे..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? ➡️ ही घटना जयपूरमधील नीरजा मोदी शाळेत घडली.2. मृत मुलगी कोणत्या वर्गात शिकत होती? ➡️ ती चौथीच्या वर्गात शिकत होती.3. घटनेचा मुख्य कारण म्हणून काय सांगितले जात आहे? ➡️ वर्गशिक्षिकेच्या छळामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.4. कुटुंबाचा शाळा प्रशासनावर काय आरोप आहे? ➡️ शाळेने पुरावे नष्ट केले आणि चौकशीत सहकार्य केले नाही, असा आरोप आहे.5. पोलिसांनी काय सांगितले? ➡️ सीसीटीव्ही फुटेजनुसार मुलगी स्वतः रेलिंगवरून उडी मारताना दिसते.6. पालक संघटनेने काय मागणी केली आहे? ➡️ निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.