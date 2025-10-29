देश

'ऑपरेशन सिंदूर'मुळे आता पाकिस्तानमध्ये महिलांना मिळणार दहशतवादाचं ट्रेनिंग; 'जैश-ए-मोहम्मद'ने केली घोषणा

JeM Chief Masood Azhar Launches Women's Brigade for 'Jihad'; Audio Reveals Training and Brainwashing Blueprint for New Recruits: मसूद अझहरची ऑडिओ क्लिप आता समोर आलेली आहे.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संघटनेकडून आता महिलांनाही जिहादसाठी तयार केले जाणार आहे. संघटनेचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याची २१ मिनिटांची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आली आहे. या भाषणामध्ये अझहरने महिलांसाठीच्या नवीन विंग 'जमात-उल-मोमिनात'ची संपूर्ण योजना सांगितली आहे.

