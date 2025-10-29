'ऑपरेशन सिंदूर'मुळे आता पाकिस्तानमध्ये महिलांना मिळणार दहशतवादाचं ट्रेनिंग; 'जैश-ए-मोहम्मद'ने केली घोषणा

नवी दिल्लीः जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संघटनेकडून आता महिलांनाही जिहादसाठी तयार केले जाणार आहे. संघटनेचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याची २१ मिनिटांची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आली आहे. या भाषणामध्ये अझहरने महिलांसाठीच्या नवीन विंग 'जमात-उल-मोमिनात'ची संपूर्ण योजना सांगितली आहे. .महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ब्रेनवॉश करणे आणि त्यांना भारताविरोधात वापरण्याचा प्लॅन मसूदचा आहे. अझहरने सांगितले की, जसं पुरुषांना भरती करताना १५ दिवसांचा 'दौरा-ए-तरबियत' नावाचा कोर्स करावा लागतो, तसंच महिलांसाठीही 'दौरा-ए-तस्किया' हे ट्रेनिंग पूर्ण करावं लागेल..थिएटरमध्ये थंड प्रतिसाद पण ॲमेझॉन प्राईमवर Trend होतोय उमेश-प्रियाचा सिनेमा ! टीमने व्यक्त केला आनंद.हे जिहादी ट्रेनिंग बहावलपूरच्या मर्कजमध्ये चालवण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या महिलांना मृत्यूनंतर थेट जन्नत मिळेल, असे अझहरने वचन दिले आहे. ट्रेनिंगसाठी निवडलेल्या महिलांनी पहिला कोर्स पूर्ण केल्यानंतर दुसरा टप्पा 'दौरा-आयत-उल-निसाह' असेल. यामध्ये महिलांना इस्लामिक पुस्तकांतून जिहाद कसा करावा हे शिकवले जाईल..Amazon Layoffs : ‘ॲमेझॉन’कडून मेगा कामगार कपात; कॉर्पोरेटमधील १४ हजार जणांची होणार हकालपट्टी.महिलांची गरज का पडली?अझहर म्हणतो की, जैशच्या शत्रूने (भारताने) हिंदू महिलांना सैन्यात आणि महिला पत्रकारांना आपल्या विरोधात उभे केले आहे. म्हणूनच मी माझ्या महिलांना तयार करत आहे, त्या त्यांच्या विरोधात लढतील. पाकिस्तानच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 'जमात-उल-मोमिनात'ची शाखा उघडली जाईल.'ऑपरेशन सिंदूर'चा बदलापहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारताने पाकिस्तानविरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. याचं नेतृत्व महिलांच्या हाती देण्यात आलं. त्यामुळेच पाकिस्तान आणि जैश-ए-मोहम्मदचा जळफळाट झाल्याचं दिसून येतंय. भारताच्या या प्रत्युत्तरामध्ये अझहरच्या कुटुंबातील १४ सदस्य मारले गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.