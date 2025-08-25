Factory Gas Leak: मोठी बातमी! मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अमोनिया गॅसची गळती, ३० ते ४० कर्मचारी अडकले, बचावकार्य सुरू

जालंधरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. सर्जिकल कॉम्प्लेक्समधील मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अचानक अमोनिया गॅसची गळती झाली. ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. गॅस गळती झाल्यानंतर लगेचच कारखान्यात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यावेळी कारखान्यात सुमारे 30 ते 40 लोक उपस्थित होते. जे गॅसमुळे आत अडकले. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून, मदत आणि बचाव पथकांना तात्काळ घटनास्थळी बोलावण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी संध्याकाळी कपूरथळा रोडवरील लेदर कॉम्प्लेक्सजवळील एका खाजगी दूध कारखान्यात अमोनिया वायू गळती झाली. यात बारा कामगार अडकले होते. मेट्रो मिल्क प्लांटमध्ये ही घटना घडली. जिथे कामगार पहिल्या मजल्यावर अडकले होते. अडकलेल्या व्यक्तींना सुरक्षितपणे खाली आणण्यासाठी आपत्कालीन मदत पथकांना बाजूची भिंत तोडावी लागली. .Chakki Bridge Video : पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला 90 वर्षे जुना पूल; माणसं, गाड्या सगळंकाही...,धक्कादायक व्हिडिओ समोर.शिडी आणि क्रेनचा वापर करावा लागला. सुदैवाने, कोणतीही दुखापत झाली नाही. गेल्या वर्षभरात जालंधरमध्ये अमोनिया वायू गळतीची ही तिसरी घटना आहे. मागील दोन घटना स्थानिक बर्फ कारखान्यांमध्ये घडल्या आहेत. कामगार आणि समुदायाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारी गळतीच्या सभोवतालच्या परिस्थितीची चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.