Factory Gas Leak: मोठी बातमी! मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अमोनिया गॅसची गळती, ३० ते ४० कर्मचारी अडकले, बचावकार्य सुरू

Factory Gas Leak in Jalandhar: मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अमोनिया गॅसची गळती झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत ३० ते ४० कर्मचारी अडकले आहेत. बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
Vrushal Karmarkar
जालंधरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. सर्जिकल कॉम्प्लेक्समधील मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अचानक अमोनिया गॅसची गळती झाली. ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. गॅस गळती झाल्यानंतर लगेचच कारखान्यात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यावेळी कारखान्यात सुमारे 30 ते 40 लोक उपस्थित होते. जे गॅसमुळे आत अडकले. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून, मदत आणि बचाव पथकांना तात्काळ घटनास्थळी बोलावण्यात आले आहे.

