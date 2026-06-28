CISF Bus Accident: कटरामध्ये CISF जवानांच्या बसला भीषण अपघात; ९ जण जखमी, तिघांची प्रकृती गंभीर, कशी घडली घटना?

जम्मू आणि काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यात एक मोठा रस्ते अपघात झाला. माता वैष्णो देवीच्या तळछावणी असलेल्या कटराजवळील ताराकोट परिसरात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) जवानांना घेऊन जाणारी एक बस रस्त्यावरून घसरली. या अपघातात आठ सीआयएसएफ जवान आणि बस चालकासह नऊ जण जखमी झाले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तीन जवान गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना विशेष उपचारांसाठी जम्मू येथे पाठवण्यात आले..अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी जेके०८डी-५९९२ या नोंदणी क्रमांकाची सीआयएसएफ बस सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी घेऊन जात असताना हा अपघात घडला. ताराकोटजवळ चालकाचे अचानक वाहनावरील नियंत्रण सुटले, ज्यामुळे बस रस्त्यावरून बाजूला गेली. अपघातामुळे घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. .ना रुग्णवाहिका ना स्ट्रेचर.. पाच वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृतदेह कडेवर घेऊन वडिलांची पायपीट, बघून अनेकांचे डोळे पाणावले.बचाव कर्मचाऱ्यांनी बसमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून त्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. प्रथमोपचार दिल्यानंतर सर्व जखमींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अपघातात जखमी झालेले तीन सीआयएसएफ जवान गंभीर अवस्थेत असून त्यांना पुढील उपचारांसाठी जम्मू येथील नारायणा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इतर जखमी जवान आणि बस चालकावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .डॉक्टरांचे एक पथक सर्व जखमींवर सतत लक्ष ठेवून आहे. अपघाताचे नेमके कारण सध्या अज्ञात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण अचानक सुटले, ज्यामुळे बस रस्त्यावरून घसरली. पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा तपास करत आहेत. तांत्रिक बिघाड, रस्त्याची स्थिती आणि इतर संभाव्य कारणांचाही तपास केला जात आहे..Karachi Attack: कराचीत दहशतवादी हल्ला, पण पाकिस्तानचा निशाणा भारतावर; कोणताही पुरावा नसताना ठरवले जबाबदार.अपघातानंतर प्रशासनाने घटनास्थळाची पाहणी केली आणि अपघाताशी संबंधित सर्व तथ्ये गोळा करण्यास सुरुवात केली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तपास पूर्ण झाल्यावरच अपघाताचे कारण निश्चित केले जाईल. या अपघातातील एकमेव दिलासादायक बाब म्हणजे, मदत आणि बचाव पथके वेळेवर पोहोचल्यामुळे सर्व जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करणे शक्य झाले. सध्या, सर्व जखमींवर उपचार सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.