देश

Kashmir Encounter: मोठी बातमी! भारतीय लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, दोघांचा खात्मा, कुठे घडली घटना?

Jammu and Kashmir Encounter: कुपवाडा येथे लष्कराचे ऑपरेशन पिंपळ राबवले जात आहे. यात २ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला आहे.
Kupwara Terrorists Killed

Kupwara Terrorists Killed

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांवर आणि त्यांच्या अभयारण्यांविरुद्ध सतत मोहीम सुरू आहे. भारतीय लष्कराला मोठे यश मिळाले आहे. ऑपरेशन पिंपळमध्ये लष्कराने कुपवाडा येथे दोन दहशतवाद्यांना ठार मारले. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, दारूगोळा आणि इतर वस्तू देखील जप्त करण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
Terrorist
Kashmir
Terrorism
Terror
terrorist attack
terror attack
jammu kashmir violence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com