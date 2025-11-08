Kashmir Encounter: मोठी बातमी! भारतीय लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, दोघांचा खात्मा, कुठे घडली घटना?

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांवर आणि त्यांच्या अभयारण्यांविरुद्ध सतत मोहीम सुरू आहे. भारतीय लष्कराला मोठे यश मिळाले आहे. ऑपरेशन पिंपळमध्ये लष्कराने कुपवाडा येथे दोन दहशतवाद्यांना ठार मारले. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, दारूगोळा आणि इतर वस्तू देखील जप्त करण्यात आल्या..वृत्तानुसार, कुपवाडाच्या केरन सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांचा समावेश असल्याची गुप्त माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली. त्यानंतर शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) सुरक्षा दलांनी संयुक्त कारवाई सुरू केली. लष्कराने या कारवाईला ऑपरेशन पिंपल असे नाव दिले आहे. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, गुप्तचर यंत्रणांना कुपवाडात घुसखोरीच्या प्रयत्नाची माहिती मिळाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर, कुपवाडाच्या केरन सेक्टरमध्ये संयुक्त कारवाई सुरू करण्यात आली..Crime: जावयानं माझ्या मुलीला मारलं, सासूची तक्रार... मात्र सत्य समोर आल्यानंतर तोंड लपवावं लागलं, प्रकरण काय?.यावेळी संशयास्पद दहशतवादी हालचाली दिसून आल्या. सैन्याने ताबडतोब दहशतवाद्यांना घेराव घालण्यास सुरुवात केली. या कारवाईदरम्यान, दहशतवाद्यांनी सैन्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. सैन्याने प्रत्युत्तर देत दोन दहशतवाद्यांना ठार केले. दोन्ही दहशतवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत, दोघेही सुमारे 30 वर्षांचे आहेत. या कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला..१. एम४ रायफल (१) २. एम४ मॅगझिन (२) ३. एम४ राउंड (७०) ४. एके ४७ रायफल (१) ५. एके ४७ मॅगझिन (३) ६. ग्लॉक पिस्तूल (२) ७. ग्लॉक मॅगझिन (२) ८. ग्लॉक राउंड (४०) ९. चिनी हँडग्रेनेड्स (३) १०. पाउच (२) ११. पाकिस्तानी सिगारेट, पाकिस्तानी औषधे, सुकामेवा आणि इतर साहित्याचे पॅकेट जप्त करण्यात आले आहेत..सध्या परिसरात शोध मोहीम सुरू आहे. लष्कराचे जवान संपूर्ण परिसरात कडक नजर ठेवून आहेत. संशयित व्यक्तींवरही लक्ष ठेवले जात आहे. शिवाय, श्रीनगरमध्ये पोलिसांनी शस्त्रे आणि दारूगोळा बाळगून तीन संशयितांना अटक केली आहे. पोलिस प्रवक्त्याने सांगितले की, ममता चौक, कोणाखान दलगेट येथे वाहनांची तपासणी केली जात होती. लायसन्स प्लेट नसलेली एक मोटारसायकल थांबवण्यात आली आणि दोन जणांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना अटक केली..Parliament Winter Session: १९ दिवस १५ बैठका अन्... संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार; पाहा संपूर्ण तपशील.दहशतवाद्यांच्या शोध मोहिमेव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरच्या तुरुंगांमधील कैद्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. काउंटर इंटेलिजेंस काश्मीर संपर्क उपकरणे तपासण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. शिवाय, जम्मू जिल्ह्यातील पोलिसांनी सिम कार्ड विक्रेत्यांच्या परिसरात छापे टाकले आहेत. आतापर्यंत ७० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आल्याचे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.