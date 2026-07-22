Anantnag Attack: जम्मू-काश्मीर पुन्हा हादरलं! अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; पोलीस जवान शहीद, हल्ल्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारली?

जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग येथून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लाल चौकाजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एक पोलीस हवालदार शहीद झाल्याचे समोर आले आहे. हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे. दुपारी सुमारे १२:३५ वाजता अनंतनाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लाल चौकाच्या कोतवाल गल्ली परिसरात काही अज्ञात दहशतवाद्यांनी पोलीस पथकावर गोळीबार केला आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे..अनंतनागकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेत भारतीय रेल्वेच्या तिसऱ्या बटालियनचे हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसेन यांचा जागीच मृत्यू झाला. ते जम्मू आणि काश्मीरमधील बडगाम जिल्ह्यातील बीरवाह भागाचे रहिवासी होते. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आहे. सुरक्षा दलांनी परिसर सील केला असून हल्लेखोरांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हवालदार आशिक हुसेन अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षेवर होते. .NEET Protest : सरकारकडून चर्चेची तयारी, तर दुसरीकडे मेट्रोची १५ स्टेशन्स बंद; राजधानीत काय घडतंय?.लश्कर-ए-तोयबाची संलग्न संघटना असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंटने (टीआरएफ) सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर सील केला आणि दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू केली. सुरक्षा दल परिसरातील सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून असून हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेत आहेत, असं ते म्हणाले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये टीआरएफची स्थापना झाली. .टीआरएफला लश्कर-ए-तोयबाची एक आघाडीची किंवा प्रॉक्सी संघटना मानले जाते. लाल चौक परिसर हा अनंतनागच्या सर्वात गर्दीच्या भागांपैकी एक आहे. सामान्य दिवसांमध्येही येथे खरेदीदार आणि स्थानिकांची प्रचंड गर्दी असते. श्रीनगरच्या लाल चौकाप्रमाणेच, अनंतनागचा हा चौकदेखील राजकीय सभा आणि रॅलींचे ठिकाण राहिला आहे. .Dharmendra Pradhan Resignation Letter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पत्रामागील सत्य काय?.काही दिवसांपूर्वी संशयित दहशतवाद्यांनी राजौरीमधील नियंत्रण रेषेजवळील तरकुंडी फॉरवर्ड एरियामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये दीड तास चकमक झाली. यापूर्वी, सुरक्षा दलांनी शोपियानमध्ये एका मोठ्या दहशतवादविरोधी कारवाईत लश्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख कमांडर झाकीर गनाई याला ठार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.