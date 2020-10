जम्मू काश्मीरमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा; सुरक्षादलाची मोठी कारवाई

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात भारतीय सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीत आतापर्यंत सुरक्षा दलाने दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. परिसरात आणखी काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय सुरक्षा दलाकडून परिसरात शोध मोहिम राबवली जात आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय सुरक्षा दलाला माहिती मिळाली होती की, कुलगाममधील चिंगामा भागात काही दहशतवादी लपून बसले असून ते मोठा कट रचत आहेत. यानंतर सुरक्षा बलाने स्थानिक पोलिस आणि सीआरपीएफच्या एका तुकडीसह परिसराला घेराव घातला. सुरक्षादलाने घेरताच दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला.

An encounter between security forces and terrorists is underway in Chingam area of Kulgam district. Further details shall follow: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) October 10, 2020