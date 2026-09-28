Jammu-Kashmir Assembly: जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा? विधानसभेत ठराव मंजूर, भाजपचा सभात्याग! काय बदल होणार?

omar abdullah: जम्मू-काश्मीर विधानसभेने सोमवारी जम्मू-काश्मीरला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मागील आठवड्यात शुक्रवारी हा ठराव सभागृहात मांडला होता; मात्र अनेक सदस्यांना या विषयावर आपले म्हणणे मांडायचे असल्याने त्यावर चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती. .सोमवारी या ठरावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने तीव्र विरोध दर्शवत सभागृहातून सभात्याग केला, त्यानंतर हा ठराव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. भाजपच्या सदस्यांनी शुक्रवार आणि सोमवार या दोन्ही दिवशी या ठरावाला जोरदार विरोध केला..Palghar News : रिलीफ रुग्णालय राडा! सहा जणांचा जामीन पुन्हा लांबणीवर, ‘म्हात्रे प्रकरणा’चा न्यायालयात संदर्भ.भाजप आमदारांनी सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन घोषणाबाजी केली, कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे फाडली तसेच प्रतिकात्मक कारवाई करत गदारोळ घातला. या मंजूर ठरावात नमूद करण्यात आले आहे की, "सभागृहाने २६ जून २००० आणि ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मंजूर केलेल्या ठरावांशिवाय, हे सभागृह भारत सरकारकडे जम्मू-काश्मीरला त्वरित पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करत आहे आणि हा ठराव भारत सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेत आहे.".या ठरावात नमूद केलेल्या आधीच्या संदर्भांनुसार, फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने २६ जून २००० रोजी ९ ऑगस्ट १९५३ पूर्वीप्रमाणे अधिक स्वायत्तता बहाल करण्यासाठी ठराव संमत केला होता; तर ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सभागृहाने विशेष दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. दरम्यान, सोमवारी सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्ससह इतर काही सदस्यांनी या ठरावात सुधारणा सुचवून पुन्हा एकदा विशेष दर्जा बहाल करण्याची मागणी त्यात समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला होता..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.मात्र, चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सदस्यांना आपल्या सुधारणा मागे घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, हे सदस्य भाजपच्या रणनीतीत अडकले आणि त्यांनी या सुधारणा मांडल्या. अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहाने यापूर्वीच दोनदा विशेष दर्जाचा ठराव मंजूर केला आहे—एकदा फारुख अब्दुल्ला यांच्या काळात आणि दुसऱ्यांदा २०२४ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच. विशेष दर्जा ही अशी तरतूद आहे जी इतर राज्यांकडे नाही आणि २०१९ पूर्वी असलेल्या त्या विशेष तरतुदी बहाल करण्याची मागणी आपण केंद्राकडे आधीच केलेली आहे. त्यामुळे अशा सुधारणांवर भर देऊन भाजपला विरोध करण्याचे निमित्त देऊ नका, अशी विनंती त्यांनी केली.