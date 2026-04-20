काश्मीरमध्ये भीषण अपघात, दरीत कोसळून बसचा चुराडा; १५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेकजण जखमी

जम्मू काश्मीरमध्ये प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. यात किमान १५ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जम्मू काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात हा अपघात झाला. अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. बस रामनगरहून उधमनगरला जात होता. पर्वतीय भागात एका तीव्र वळणावर चालकाचं नियंत्रण सुटून ही दुर्घटना घडली. Bus Falls Into Gorge in Kashmir Fatal Accident Claims 15 Lives.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रामनगरजवळ असलेल्या कगोर्ट गावापासून पुढे गेल्यानंतर एका वळणावर बसचा अपघात झाला. बस दरीत असलेल्या दगडावर जोरात आदळली. यात बसचा चुराडा झाला असून घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकासह प्रशासनाने बचावकार्य राबवलं. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे..नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी या दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त केलाय. हा अपघात खूपच दु:खद आणि हृदयद्रावक आहे. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. तर जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना करतो असं सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये म्हटलंय.