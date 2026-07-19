राजौरी-पूँछमध्ये ढगफुटी, गाड्या वाहून गेल्या; भूस्खलनामुळे चौघांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता

जम्मू काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसानं हाहाकार उडाला आहे. राजौरीसह पूँछ जिल्ह्यात अतिवृष्टीने विध्वंस झाला आहे. काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाला तर काही ठिकाणी भूस्खलनामुळे जिवीत आणि वित्त हानी झाली आहे. हवामान विभागाने या जिल्ह्यांसह राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे..हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून पाण्याचा प्रवाह वेगवान असल्यानं धोका वाढला आहे. राजौरीत अतिवृष्टीचा फटका बसला असून चौघांचा मृत्यू झाला आहे तर अनेकजण बेपत्ता आहेत..मध्यरात्री नग्नावस्थेत मंदिरात गेली, मूर्ती उचलून तलावात उडी मारली; २५ वर्षीय इंजिनिअर तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी मोठा खुलासा.राजौरी जिल्ह्यात रात्रभर मुसळधार पावसानं हजेरी लावलीय. त्यातच पर्वतीय भागात ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाला. दारहाली नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झालीय. पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने सुरक्षा भिंत तुटून बस स्टँडसह आजूबाजूच्या परिसरात पाणी घुसलं आहे. यात अनेक गाड्या वाहून गेल्या आहेत. बेला कॉलनीसारख्या सखल भागात पाणी साचलंय. रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय..गेल्या २४ तासात राजौरीत १०३ मिमी पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस नेहमीपेक्षा जास्त असून यामुळे दारहाली, खंडाली, सुक्तोह, जमोला नद्यांनी धोका पातळी गाठलीय. पूँछ जिल्ह्यातही ७७ मिमी पावसामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झालीय. सुरनकोटमध्ये भूस्खलन आणि ढगफुटीसदृश्य पावसानं तिघांचा मृत्यू झाला आहे..हवेली परिसरात भूस्खलनामुळे ७ घरांचं नुकसान झालंय. तर पूँछमध्ये घरं वाहून गेल्यानं तिघांचा मृत्यू झाला आहे. पूँछ आणि राजौरीत पूर आणि भूस्खलनामुळे एकूण चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५ पेक्षा जास्त जण बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेतला जात आहे..जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी माती वाहून आलीय. तर दगड कोसळल्यानं वाहतूक ठप्प झालीय. जखियानी आणि चेनाने यांच्या दरम्यान वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम सुरू आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आवश्यक असेल तरच बाहेर पडण्याचं आवाहन केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.