Vaishno Devi Landslide: वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर भूस्खलन, ३0 जणांचा मृत्यू; जम्मूत आजही ढगफुटीचा धोका

Summaryकटरा वैष्णोदेवी मार्गावरील भूस्खलनात ३० जणांचा मृत्यू, बचावकार्य सुरू आहे.मुसळधार पाऊस आणि ढगफुटीच्या धोक्यामुळे यात्रा स्थगित, रस्ते व पूल नुकसानग्रस्त.जम्मूमधून ५००० लोकांचे स्थलांतर; सैन्य, NDRF आणि CRPF मदत कार्यात तैनात..जम्मू आणि काश्मीरमधील कटरात वैष्णोदेवी मंदिराजवळ मुसळधार पावसामुळे भूस्खलनात ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे. भूस्खलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मृतांची संख्या वाढली आहे. मंगळवारी (२६ ऑगस्ट) दुपारी ३.०० वाजता कटरा येथील अर्धकुंवारी येथील इंद्रप्रस्थ भोजनालयाजवळ मोठे भूस्खलन झाला. काही वेळातच ८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आले, तर २० जण जखमी झाल्याचे वृत्त होते. आता मृतांची संख्या ३० वर पोहोचली आहे. जम्मूत आजही मुसळधार पाऊस आणि ढगफुटीचा धोका कायम आहे. .भूस्खलनानंतर मोठ्या प्रमाणात मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. ढिगाऱ्याखाली सापडलेल्या लोकांना शोधून रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. भारतीय सैन्य, सीआरपीएफ आणि एनडीआरएफचे जवान लोकांना वाचवण्यात अथक परिश्रम घेत आहेत. ढिगाऱ्याखाली आणखी लोक गाडले गेले जाण्याची शक्यता आहे.. वैष्णोदेवी यात्रा स्थगितमुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे आतापर्यंत तीन पुलांचे नुकसान झाले आहे. भूस्खलनामुळे माता वैष्णोदेवीची यात्रा तात्पुरती स्थगित आली आहे. जम्मूमधील पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विनाशात कठुआ येथील रावी पुलाचा एक भाग वाहून गेला आहे. लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने २२ सीआरपीएफ जवान, ३ स्थानिक नागरिक आणि एका सीआरपीएफ श्वानांला वाचवण्यात आले आहे..जम्मूमधून ५००० लोकांचे स्थलांतरजम्मू विभागीय आयुक्त रमेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जम्मू विभागातून ५००० लोकांना स्थलांतरित काढण्यात आले आहे. रात्रीतून कुठूनही ढगफुटीची कोणतीही घटना घडली नाही. प्रशासन, पोलिस आणि सैन्य सतर्क आहेत. चिनाब नदीची पाण्याची पातळी अजूनही जास्त आहे. काही लोक चिनाब नदीभोवती अडकले आहेत, ज्यांच्या बचावासाठी सैन्याची मदत घेतली जात आहे..FAQsप्र.१: भूस्खलन कोठे झाले? उ: कटरा येथील अर्धकुंवारी भागात वैष्णोदेवी मंदिराजवळ.प्र.२: या घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला? उ: आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.प्र.३: वैष्णोदेवी यात्रा सुरू आहे का? उ: मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे यात्रा तात्पुरती स्थगित आहे.प्र.४: किती लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले? उ: जम्मू विभागातून अंदाजे ५००० लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे.प्र.५: बचावकार्य कोण करत आहे? उ: भारतीय सैन्य, CRPF, NDRF आणि स्थानिक प्रशासन बचाव कार्यात गुंतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.