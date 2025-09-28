Kupwara Encounter : जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराची धडक कारवाई, कुपवाडात दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा; आठ दिवसांत दुसरी चकमक

Summary Pointsकुपवाडा सेक्टरमध्ये भारतीय लष्कराने दोन दहशतवाद्यांना ठार केले.आठ दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेली ही दुसरी मोठी चकमक आहे.अलीकडील कारवायांमुळे दहशतवादी संघटना पीओके ऐवजी खैबर पख्तुनख्वाला सुरक्षित आश्रयस्थान मानू लागल्या आहेत..Indian Army Kills Two Terrorists in Kupwara Encounter : जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील केरन सेक्टरमध्ये लष्कराने (Indian Army) शनिवारी दोन दहशतवाद्यांना ठार केले. हे दहशतवादी नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोघांचे मृतदेह नियंत्रण रेषेजवळ पडले असून सीमेपलीकडून गोळीबाराचा धोका असल्यामुळे त्यांना बाहेर काढण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्थेत कारवाई सुरू आहे. अद्याप दहशतवाद्यांची ओळख पटलेली नाही..गेल्या आठ दिवसांत ही दुसरी मोठी चकमक घडली आहे. यापूर्वी २० सप्टेंबर रोजी उधमपूर येथे झालेल्या चकमकीत एक जवान शहीद झाला होता, तर दोन पोलिस (यामध्ये एक एसपीओ) जखमी झाले होते. ही कारवाई दुदू-बसंतगड आणि भदरवाहच्या सोजधर जंगल परिसरात पार पडली होती. या चकमकीत शहीद झालेल्या जवानाचे नाव लान्स दफादार बलदेव चंद असे होते..मागील चकमकींचा आढावा८ सप्टेंबर, कुलगाम : ऑपरेशन गुड्डर दरम्यान झालेल्या चकमकीत लान्स नाईक नरेंद्र सिंधू (कैथल) आणि पॅरा कमांडो प्रभात गौर (उत्तर प्रदेश) शहीद झाले. लष्कर-ए-तोयबाचे दोन दहशतवादी मारले गेले, त्यात स्थानिक आमिर अहमद दार व पाकिस्तानी रहमान भाई यांचा समावेश होता.२६ ऑगस्ट, गुरेझ सेक्टर : या भागात झालेल्या कारवाईत दोन दहशतवादी ठार झाले. त्यापैकी बागू खान नावाचा दहशतवादी १९९५ पासून १०० हून अधिक घुसखोरीच्या प्रयत्नांत सामील होता.१ ते १२ ऑगस्ट, कुलगाम : सलग १२ दिवस चाललेल्या ऑपरेशन ‘अखल’ दरम्यान लष्कर-ए-तोयबाचा हरिस दार नावाचा दहशतवादी ठार करण्यात आला..Swami Chaitanyananda Arrest : 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाला अटक; बनावट पासपोर्ट अन् 40 कोटींचा घोटाळा, चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड.दहशतवादी तळांवर जोरदार हल्लाभारतीय लष्कराच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून पाकव्याप्त काश्मीरमधील (पीओके) दहशतवादी तळांवर जोरदार हल्ला झाल्याने जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीनसारख्या संघटनांना मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय हल्ल्यांमुळे पीओके आता सुरक्षित नसल्याचे भासल्याने या संघटनांनी अफगाणिस्तान सीमेवरील खैबर पख्तुनख्वाच्या डोंगराळ भागात नवीन तळ स्थापन करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती लष्कराच्या सूत्रांनी दिली..FAQsप्रश्न 1: कुपवाडा चकमकीत किती दहशतवादी मारले गेले?उत्तर: या चकमकीत भारतीय लष्कराने दोन दहशतवाद्यांना ठार केले.प्रश्न 2: मागील आठ दिवसांत किती चकमकी झाल्या आहेत?उत्तर: जम्मू-काश्मीरमध्ये आठ दिवसांत दोन मोठ्या चकमकी झाल्या आहेत.प्रश्न 3: भारतीय लष्कराच्या कारवाईमुळे दहशतवाद्यांचे तळ कुठे हलवले जात आहेत?उत्तर: दहशतवादी संघटना आता खैबर पख्तुनख्वा येथे नवीन तळ स्थापन करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.