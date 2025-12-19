शवपेटीत ठेवलं होतं शहीद जवानाचं पार्थिव, दीड वर्षांच्या चिमुकलीनं 'पापा… पापा…' हाक मारली, पण...; काळजाला चटका लावणारा Video Viral

Heartbreaking Viral Video of Martyr Amjad Ali Khan Daughter During Last Rites : जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरुद्ध लढताना वीरमरण आलेले शहीद जवान अमजद अली खान यांना बुधवारी शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. मात्र, त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी घडलेला एक हृदयद्रावक क्षण पाहून उपस्थित प्रत्येकाचे डोळे पाणावले आणि काळजाचा ठोका चुकला..बोबड्या आवाजात 'पापा… पापा…' अशी दिली हाकशहीद जवानाचं पार्थिव जेव्हा त्यांच्या घरी आणण्यात आलं, तेव्हा अवघ्या दीड वर्षांची चिमुकली लेक वडिलांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी तेथे पोहोचली. शवपेटीत ठेवलेलं वडिलांचं पार्थिव पाहताच तिनं त्यांना ओळखलं. बोबड्या आवाजात “पापा… पापा…” अशी हाक मारत ती सतत त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न करत राहिली. कितीही वेळ हाक दिली तरी वडील उठत नाहीत, याची जाणीव त्या निरागस बालमनाला नव्हती..VIDEO : कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष! विजेच्या खांबावर चढून 'तो'..; या माणसाचं काम पाहून डोळ्यांत पाणी येणारच.आपल्याला उचलून घेतील, लाड करतील… पणतिला वाटलं, जसं रोज कामावरून थकून आलेले बाबा झोपतात, तसंच यावेळीही झोपले असतील; आपण आवाज दिला की ते उठतील, आपल्याला उचलून घेतील, लाड करतील… पण वास्तव वेगळंच होतं. दहशतवाद्यांसमोर काळ बनून उभा राहणारा हा वीर आज आपल्या लाडक्या लेकीच्या हाकेला प्रतिसाद न देता शांतपणे निपचित पडून होता..शहीद जवानाच्या मुलीचं वडिलांवर निरागस प्रेमसमोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसतं की, अमजद अली खान यांचं पार्थिव शवपेटीत ठेवलेलं आहे. मुलगी जवळ जाते, वडिलांना स्पर्श करते, त्यांच्या चेहऱ्याकडे निरखून पाहते आणि गळा दाटलेल्या आवाजात “पापा… पापा…” म्हणत त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न करते. हा प्रसंग पाहून उपस्थित सगळेच गहिवरले. शहीद जवानाच्या मुलीचं वडिलांवरील निरागस प्रेम आणि त्यांची अखेरची भेट पाहून प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. हा भावनिक क्षण टिपलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, पाहणाऱ्यांचं मन हेलावून टाकत आहे..व्हायरल व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर हळहळमिळालेल्या माहितीनुसार, शहीद जवान अमजद अली खान हे जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूर येथे दहशतवाद्यांविरोधातील मोहिमेदरम्यान शहीद झाले. देशाच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी आपल्या प्राणांची सर्वोच्च आहुती दिली. त्यांच्या या बलिदानाला संपूर्ण देशभरातून आदरांजली अर्पण केली जात आहे. व्हायरल व्हिडिओ पाहून नेटकरी सोशल मीडियावर तीव्र हळहळ व्यक्त करत असून, अनेकांनी शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.