देश

शवपेटीत ठेवलं होतं शहीद जवानाचं पार्थिव, दीड वर्षांच्या चिमुकलीनं 'पापा… पापा…' हाक मारली, पण...; काळजाला चटका लावणारा Video Viral

Emotional Video of Shaheed Soldier’s Daughter Goes Viral : देशाच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी आपल्या प्राणांची सर्वोच्च आहुती दिली. त्यांच्या या बलिदानाला संपूर्ण देशभरातून आदरांजली अर्पण केली जात आहे.
Amjad Ali Khan martyr

Amjad Ali Khan martyr

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Heartbreaking Viral Video of Martyr Amjad Ali Khan Daughter During Last Rites : जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरुद्ध लढताना वीरमरण आलेले शहीद जवान अमजद अली खान यांना बुधवारी शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. मात्र, त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी घडलेला एक हृदयद्रावक क्षण पाहून उपस्थित प्रत्येकाचे डोळे पाणावले आणि काळजाचा ठोका चुकला.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
indian army
father and daughter
Army jawan
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com