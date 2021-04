J&K: १४ वर्षीय दहशतवाद्याला कंठस्नान; चकमकीत आतापर्यंत १० ठार

श्रीनगर : जम्मू-काश्मिरच्या शोपिया जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून दहशतवादी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये वारंवार चकमकी घडत आहेत. या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले आहेत. ठार झालेल्यांमध्ये एका १४ वर्षाच्या मुलाचाही समावेश आहे. हा मुलगा गेल्या काही दिवसांपासून बेपत्ता होता. काही दिवसांपूर्वीच तो दहशतवाद्यांच्या गटात सामील झाला होता. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो सहमत झाला नाही. अखेर चकमकीत तो मारला गेला.

Shopian encounter update | Police & security forces made sincere efforts for surrender of newly recruited terrorist. His parents also made appeals but other terrorists didn’t allow him to surrender: Kashmir Zone Police

गेल्या काही दिवसांपासून शोपियामधील हाडीपोरा भागात भारतीय लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. गेल्या ४८ तासात १० दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं आहे. आणि अजूनही शोधमोहिम सुरू आहे. चकमकीत मारल्या गेलेल्या १४ वर्षीय मुलाचं मतपरिवर्तन करून त्याला शरण येण्याचं आवाहन लष्कराकडून करण्यात येत होतं. त्याच्या पालकांनाही घटनास्थळी नेण्यात आले होते. त्या तरुणाच्या वडिलांनीही त्याला शरण येण्याची विनवणी केली, पण याचा काही फायदा झाला नाही. दहशतवाद्यांनी त्याला शरण येण्यापासून रोखलं होतं, अशी माहिती काश्मीर झोन पोलिसांनी दिली आहे.

तिघे दहशतवादी अल बद्रशी संबंधित

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चकमकीत ठार झालेले तिघेही अल-बद्र या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित आहेत. गुप्तचर खात्याने दिलेल्या माहितीनंतर सुरक्षा दलाने छापा टाकला. दक्षिण काश्मीर जिल्ह्यातील हदीपोरा भागात अतिरेकी लपले होते. दहशतवाद्यांनी दगडफेक केल्यानंतर सुरक्षा दलाच्या जवानांनी घेराव घातला. त्यानंतर चकमक सुरू झाली. आतापर्यंत १० दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले आहे. पुलवामा येथे केलेल्या कारवाईत २ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे.

Jammu & Kashmir: Search operation underway after the encounter broke out in Hadipora of Shopian last night. Three terrorists affiliated with terror outfit Al-Badre were killed by the security forces.

