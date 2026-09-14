Ganesh Chaturthi : जमशेदपूरच्या टेल्को गणेश मंदिराची १९४९ पासूनची अनोखी परंपरा; राजस्थानचा गणराया, आंध्रचे विधी आणि शुभकार्याची पहिली पत्रिका बाप्पाच्या चरणी

जमशेदपूर :जमशेदपूरमधील टेल्को येथील गणेश मंदिर हे धार्मिक श्रद्धेसोबतच विविध संस्कृतींच्या संगमासाठीही ओळखले जाते. पूर्व आणि दक्षिण भारताच्या परंपरांचा सुंदर मिलाफ असलेल्या या मंदिरात कोणत्याही शुभकार्याची पहिली निमंत्रण पत्रिका गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण करण्याची अनोखी परंपरा आहे. घरबांधणी, गृहप्रवेश, लग्नकार्य किंवा नवीन व्यवसायाची सुरुवात असो, अनेक भाविक सर्वप्रथम बाप्पाला निमंत्रण देतात..याशिवाय आपल्या मनातील इच्छा, अडचणी किंवा मनोकामना कागदावर लिहून ती चिठ्ठी बाप्पाच्या चरणी अर्पण करण्याची प्रथाही येथे आहे. या माध्यमातून गणपती आपली अडचण दूर करेल आणि मनोकामना पूर्ण करेल, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.१९४९ मध्ये मंदिराची स्थापनाया मंदिराचा इतिहास स्वातंत्र्यानंतरच्या काळाशी जोडलेला आहे. कामानिमित्त जमशेदपूरमध्ये स्थायिक झालेल्या तेलुगू बांधवांकडून येथे गणपतीची पूजा केली जात होती. त्यानंतर १९४९ मध्ये मंदिराची रीतसर स्थापना करण्यात आली. सध्या मंदिराचे व्यवस्थापन आंध्र समिती टेल्कोकडून केले जाते..मंदिरातील गणपतीची मूर्तीही विशेष आकर्षणाचे केंद्र आहे. ही मूर्ती राजस्थानहून तयार करून आणण्यात आली होती. तिची प्राणप्रतिष्ठा आंध्र प्रदेशातून आलेल्या विद्वान पुरोहितांनी पारंपरिक पद्धतीने केली. त्यामुळे मंदिराच्या स्थापत्यापासून ते पूजाविधीपर्यंत विविध प्रादेशिक संस्कृतींचा प्रभाव पाहायला मिळतो.गणेश चतुर्थीला नऊ दिवसांचा उत्सवगणेश चतुर्थीच्या काळात मंदिरात नऊ दिवसांची विशेष पूजा केली जाते. या काळात पारंपरिक पद्धतीने विविध धार्मिक विधी आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे गणेशोत्सवात मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते..मंदिरात विशेष पूजा किंवा अभिषेक करण्यासाठी भाविकांना आधी अर्जीद्वारे नोंदणी करावी लागते. नोंदणी केल्यानंतर पूजेची वेळ निश्चित केली जाते. कोरोना काळात ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेही राबवण्यात आली होती.बुधवारी विशेष दर्शन आणि महाआरतीदर बुधवारी मंदिरात विशेष दर्शन आणि महाआरतीचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे या दिवशी भाविकांची विशेष गर्दी होते. स्थानिक नागरिकांसोबतच जमशेदपूर आणि आसपासच्या भागातील भाविकही बाप्पाच्या दर्शनासाठी येथे येतात.शुभकार्याची पहिली पत्रिका अर्पण करण्यापासून मनोकामना चिठ्ठी देण्यापर्यंतच्या परंपरांमुळे टेल्को गणेश मंदिराला जमशेदपूरच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात वेगळे स्थान मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.