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Ganesh Chaturthi : जमशेदपूरच्या टेल्को गणेश मंदिराची १९४९ पासूनची अनोखी परंपरा; राजस्थानचा गणराया, आंध्रचे विधी आणि शुभकार्याची पहिली पत्रिका बाप्पाच्या चरणी

Ganesh Chaturthi News: जमशेदपूरच्या टेल्को गणेश मंदिरात राजस्थानच्या मूर्तीला आंध्रच्या पुरोहितांनी दिलेला प्राण, १९४९ पासून शुभकार्याची पहिली पत्रिका आणि मनोकामना चिठ्ठ्यांची अनोखी परंपरा आजही कायम
Ganesh Chaturthi News:

Ganesh Chaturthi News:

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सकाळ वृत्तसेवा
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जमशेदपूर :

जमशेदपूरमधील टेल्को येथील गणेश मंदिर हे धार्मिक श्रद्धेसोबतच विविध संस्कृतींच्या संगमासाठीही ओळखले जाते. पूर्व आणि दक्षिण भारताच्या परंपरांचा सुंदर मिलाफ असलेल्या या मंदिरात कोणत्याही शुभकार्याची पहिली निमंत्रण पत्रिका गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण करण्याची अनोखी परंपरा आहे. घरबांधणी, गृहप्रवेश, लग्नकार्य किंवा नवीन व्यवसायाची सुरुवात असो, अनेक भाविक सर्वप्रथम बाप्पाला निमंत्रण देतात.

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