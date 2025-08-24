जन्माष्टमीला बाळाला कृष्ण केलं, तीन दिवसांनी नदीत उडी; चौथ्या दिवशी पतीने बाळासह तिथंच घेतली जलसमाधी....

After wife jumped in Ganga, husband with 1.5-year-old son also ended life at same spot : पती-पत्नीतील किरकोळ वादातून 19 ऑगस्ट रोजी मनीषा ठाकुर या महिलेने गंगा नदीत उडी घेतली होती. गेल्या तीन दिवसांपासून तिचा शोध सुरू होता, परंतु ती सापडली नाही. यामुळे दुखी झालेल्या तिच्या पतीने आपल्या दीड वर्षांच्या मुलासह शनिवारी त्याच ठिकाणाहून गंगेत उडी मारली. सध्या पोलिस आणि गोताखोर तिघांचा शोध घेत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमध्ये ही घटना घडली..मीडिया रिपोर्टनुसार, राहुल हे बीएसएफमध्ये कार्यरत आहेत. 2023 मध्ये त्यांचा मनीषा ठाकुर यांच्याशी विवाह झाला होता. त्यांना दीड वर्षांचा मुलगा आहे. राहुल गेल्या काही काळापासून जीबीएस (गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम) या आजाराने ग्रस्त होते. उपचारासाठी ते सुट्टीवर घरी आले होते आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. 19 ऑगस्ट रोजी त्यांचा मनीषाशी किरकोळ कारणावरून वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, मनीषाने दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास गंगा नदीत उडी घेतली..Ganga River Photos : अंतराळातून कशी दिसते गंगा नदी? अंतराळवीराने टिपले नयनरम्य दृश्य, फोटो पाहून म्हणाल हर हर गंगे!.गेल्या तीन दिवसांपासून तिचा शोध सुरू आहे. अशातच शनिवारी राहुलने आपल्या दीड वर्षांच्या मुलासह त्याच ठिकाणाहून गंगेत उडी मारली. त्यापूर्वी त्याने पोलिस चौकीत जाऊन मनीषाबाबत विचारणा केली, परंतु पोलिसांना तिची कोणतीही माहिती मिळाली नव्हती. त्यानंतर राहुलने त्या ठिकाणी जाऊन नदीत उडी घेतली. उडी मारण्यापूर्वी त्याने आपली चप्पल आणि मोबाइल तिथेच काढून ठेवले..Kumbh Mela and Ganga River: गंगा प्रदूषणमुक्तीचा खेळ!\n\n.16 ऑगस्ट रोजी जन्माष्टमीच्या निमित्ताने मनीषाने आपल्या दीड वर्षांच्या मुलाला श्रीकृष्णाच्या वेशात सजवले होते. त्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले गेले होते. मात्र, अवघ्या तीन दिवसांनंतर मनीषाने गंगा नदीत उडी घेतली. पोलिसांनी मनीषाचा शोध घेण्यासाठी गोताखोरांच्या मदतीने तपास केला, परंतु अद्याप तिचा कोणताही सुगावा लागलेला नाही. आता राहुल आणि त्यांच्या मुलाचाही शोध सुरू आहे. पोलिस आणि गोताखोर तिघांचा शोध घेत आहेत. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.