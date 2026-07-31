देश

Jantar Mantar Protest: जंतरमंतरभोवती बॅरिकेडची  भिंत; संभाव्य आंदोलनासाठी सरकारकडून तयारी

BJP Rejects Opposition's Allegations: दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात संभाव्य विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे.
Jantar Mantar Protest: जंतरमंतरभोवती बॅरिकेडची  भिंत; संभाव्य आंदोलनासाठी सरकारकडून तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम्याचा विजय साजरा करणारा कॉक्रोच जनता पक्ष (सीजेपी) किंवा अन्य कोणतेही आंदोलक सहजासहजी परतू नये म्हणून केंद्र सरकारने जंतरमंतरची असंख्य बॅरिकेडच्या माध्यमातून अभूतपूर्व अशी कडेकोट घेराबंदी केली आहे.

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