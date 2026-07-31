Jantar Mantar Protest: जंतरमंतरभोवती बॅरिकेडची  भिंत; संभाव्य आंदोलनासाठी सरकारकडून तयारी

नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम्याचा विजय साजरा करणारा कॉक्रोच जनता पक्ष (सीजेपी) किंवा अन्य कोणतेही आंदोलक सहजासहजी परतू नये म्हणून केंद्र सरकारने जंतरमंतरची असंख्य बॅरिकेडच्या माध्यमातून अभूतपूर्व अशी कडेकोट घेराबंदी केली आहे. .जंतरमंतरच्या दोन्ही टोकांना सुमारे आठ फूट उंच नवे बॅरिकेड उभे करून त्यांना वेल्डिंगने जोडण्यात आले आहेत. सीजेपीसोबत झालेल्या वाटाघाटींनुसार केंद्र सरकारने आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेतले नाही तर पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ‘सीजेपी’चा संस्थापक अभिजीत दीपके याने दिला आहे..Nagpur Crime: आयुष पुगलियाची हत्या करणाऱ्यास जन्मठेप; मृतक गाजलेल्या कुश कटारिया हत्याकांडातील आरोपी.याच मागण्यांवरून ‘आईसा’ आणि ‘एसएफआय’च्या विद्यार्थी नेत्यांनीही जंतरमंतरवर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची तयारी चालवली आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात संयुक्त किसान मोर्चाच नेते आणि समर्थकांनी सामील होण्याचे संकेत दिल्यामुळे जंतरमंतरवर पुढच्या संभाव्य आंदोलनाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारनेही कंबर कसली आहे.आता आंदोलकांनी पुढे जाण्यासाठी कितीही ताकद लावली तरी बॅरिकेड पडू नये म्हणून संपूर्ण रस्त्याच्या रुंदीभर एकास एक वेल्डिंगने जोडून बॅरिकेड्सची भिंत उभारली आहे..अपराधीपणाच्या भावनेमुळेच अमित शहा अनुपस्थित :राहुलकें द्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसदेतील अनुपस्थिती ही अपराधीपणाची भावना दर्शवणारी आहे,’’ असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला. तसेच विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी केल्याचा कथित कारवाईची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याच्या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा एक व्हिडिओ ‘एक्स’वर शेअर केला आहे..Abhijit Deepke: महायुतीचे नेते अभिजीत दीपकेंचे फॅन; भेटीसाठी गर्दी, आंदोलनाच्या भूमिकेचे कौतुक करत सुरक्षेचीही मागणी .‘‘विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात यावी,’’ असे त्यांनी सामज माध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले. तर, दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये गांधी यांनी, विद्यार्थ्यांवरील हिंसाचाराबाबत संसदेत येऊन स्पष्टीकरण देण्यास अमित शहा इतके का घाबरले आहेत?’’ असा सवाल करत ‘‘यातून त्यांच्या अपराधीपणाची भावना दिसून येते,’’ असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, यावर भाजपने उलटवार करत राहुल गांधी खोटे आरोप केल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.