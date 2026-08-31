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जंतर-मंतर CJP आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेण्यासाठी सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव; काय आहे अनुच्छेद 142?

Centre Plans Supreme Court Move to Withdraw FIRs Against Students: विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकार कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे.
Students’ FIRs May Be Cancelled Through Article 142; Why 2,873 People May Not Get Relief

Students’ FIRs May Be Cancelled Through Article 142; Why 2,873 People May Not Get Relief

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जुलै महिन्यातील विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आता एक मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकते. आंदोलक विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

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