जंतर-मंतर CJP आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेण्यासाठी सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव; काय आहे अनुच्छेद 142?

जुलै महिन्यातील विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आता एक मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकते. आंदोलक विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. .सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा विषय मांडला आणि तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. हा मुद्दा यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण सरन्यायाधीशांनी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत आणखी एका मोर्चाची घोषणा केली आहे. जुलैमध्ये पेपरफुटीच्या आरोपांवरून झालेल्या देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनानंतर, आंदोलन संपवण्यासाठी विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांनी केली होती..केंद्र सरकारचा हा उपक्रम आता तो वाद मिटवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. सोमवारी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कामकाज थांबवणार होते, तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करणार आहे..धक्कादायक! चार महिन्यांत २०० हून अधिक कैद्यांना HIV ची लागण, सरकारकडून चौकशीचे आदेश.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अर्ज कशाविषयी आहे असे विचारले असता, सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर दिले की तो त्याच आंदोलनाशी संबंधित असून एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की, जर पक्षकार सामंजस्याने प्रकरण सोडवत असतील तर न्यायालयाला काही हरकत नाही. यावरून असे सूचित झाले की, जुलै महिन्यातील आंदोलनादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले होते, त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा विचार करत आहे..विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले एफआयआर सरकार थेट मागे घेऊ शकत नाही. याचे कारण एफआयआरची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. एकदा एफआयआर नोंदवला गेला की, पोलीस तपास पूर्ण करून दंडाधिकाऱ्यांकडे अंतिम अहवाल सादर करू शकतात, परंतु तो अहवाल स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना असतो. .याचा अर्थ असा की, जरी सरकारची प्रकरणे बंद करण्याची इच्छा असली तरी, सामान्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक एफआयआर बंद करण्यास वेळ लागू शकतो. म्हणूनच, १८ ऑगस्टच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून एफआयआर रद्द करण्याची शक्यता वर्तवली होती. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात हाच मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांवरील प्रकरणे एकाच वेळी बंद करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो..अनुच्छेद १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण न्याय देण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जेव्हा सामान्य कायद्यानुसार संपूर्ण न्याय देणे अवघड असते किंवा कायदेशीर प्रक्रियेमुळे निराकरणात अडथळा येतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय असा आदेश जारी करू शकते, ज्यामुळे प्रकरणाचे संपूर्ण आणि प्रभावी निराकरण सुनिश्चित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये या अधिकाराचा वापर केला आहे. याचा उद्देश सामान्य कायद्याला डावलून कोणत्याही पक्षाला फायदा मिळवून देणे हा नसून, विशिष्ट प्रकरणात संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करणे हा आहे..Bank Holiday: सप्टेंबरमध्ये बँका 14 दिवस बंद! सलग 4 दिवस बँकांना सुट्टी; महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद?.या प्रकरणात प्रश्न असा आहे की: जेव्हा सरकार आणि आंदोलकांमध्ये एफआयआर रद्द करण्याबाबत एकमत असते, परंतु सामान्य प्रक्रियेद्वारे एफआयआर रद्द करण्यात कायदेशीर अडथळे येतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून थेट एफआयआर रद्द करू शकते का? मागील सुनावणीत न्यायालयाने या दिशेने आपली तयारी दर्शवली होती. अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेले अधिकार अमर्याद नाहीत. .सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान कायदा पूर्णपणे बदलण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर तरतुदीकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी त्याचा वापर करत नाही. एखाद्या प्रकरणात प्रभावीपणे न्यायदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, २,८७३ व्यक्तींवरील खटले वगळता आंदोलनांशी संबंधित इतर सर्व खटले रद्द केले जाऊ शकतात. या २,८७३ व्यक्तींवर खून, बलात्कार, अपहरण आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांसह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप होता. .सरकारने असा युक्तिवाद केला की, अशा प्रकरणांची चौकशी सामान्य फौजदारी प्रक्रियेनुसार केली जावी. याचा अर्थ असा की, एफआयआर रद्द करण्याच्या प्रस्तावित कृतीचा फायदा प्रामुख्याने आंदोलनांशी संबंधित कमी गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच होण्याची शक्यता आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी मागील सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले होते की, विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द केले पाहिजेत, परंतु आंदोलनांमध्ये सहभागी असलेल्या समाजकंटकांना ओळखून त्यांच्याविरुद्धचा तपास सुरू ठेवला पाहिजे..केंद्राने उचललेले हे पाऊल अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सरन्यायाधीश पक्षाने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चाची घोषणा केली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की, विद्यार्थी आंदोलन संपवण्यासाठी जुलैमध्ये मान्य केलेल्या अटींमध्ये आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा समावेश होता, परंतु सरकारने आपले आश्वासन पाळले नाही. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणे हा आता हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ चा वापर करून संबंधित एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले, तर मोठ्या संख्येने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर दिलासा मिळू शकतो..Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी.अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. कोणते एफआयआर रद्द केले जाऊ शकतात आणि कोणत्या प्रकरणांचा तपास सुरू ठेवावा, याचाही निर्णय न्यायालय घेईल. विशेषतः गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे वगळण्याबाबतचा सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाला विचारात घ्यावा लागेल. या प्रकरणात कलम १४२ महत्त्वपूर्ण आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाची परिपूर्ण न्यायाची शक्ती सामान्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि एफआयआर रद्द करण्याची सरकारची इच्छा यांच्यातील संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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