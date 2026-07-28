Jantar Mantar Protest Crime Data : जंतर-मंतरवरील आंदोलनात घुसले गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे १००० लोक; AI ने ओळखले चेहरे, पोलीसही चकित

Jantar Mantar Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनाच्या ठिकाणी किंवा आसपास परिसरात असलेल्या एकूण २,८७३ व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली; त्यापैकी ९८० हून अधिक व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे आढळून आले. या व्यक्ती कथितरीत्या हत्या, हत्येचा प्रयत्न, लुटालूट, बलात्कार, अपहरण, महिलांविरुद्धचे गुन्हे, बेकायदेशीर शस्त्रे आणि अमली पदार्थ यांसारख्यागुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली..तपासाशी संबंधित एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने पीटीआयला (PTI) सांगितले की, पोलिसांच्या विश्लेषणातून किमान १०१ व्यक्तींचा हत्या प्रकरणांमध्ये, ६२ जणांचा हत्येच्या प्रयत्नात, २८४ जणांचा लुटालूट व दरोड्याच्या गुन्ह्यांत, २२९ जणांचा 'आर्म्स ॲक्ट' (शस्त्र कायदा) अंतर्गत गुन्ह्यांत, १३५ जणांचा वस्तू हिसकावून नेण्याच्या (स्नॅचिंग) घटनांत, १९ जणांचा अपहरण प्रकरणांत आणि ६७ जणांचा 'एनडीपीएस' (NDPS - अमली पदार्थ व सायकोट्रॉपिक पदार्थ) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांत सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले..त्यांनी सांगितले की, यापैकी ६१ व्यक्तींचा बलात्कार प्रकरणांत, २५ जणांचा महिलांचा विनयभंग करण्याच्या गुन्ह्यांत सहभाग होता, तर सहा जणांवर 'पोक्सो' (POCSO) लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होते. CJP च्या 'चलो संसद' निदर्शनादरम्यान झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही पडताळणी करण्यात आली..CJP removes spokesperson Vijeta Dahiya : कॉकरोच जनता पार्टीत फूट? प्रवक्ता विजेता दहियांचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंवर गंभीर आरोप, 'मलाच बळीचा बकरा बनवलं'. २० जुलै रोजी हिंसक वळणपोलिसांच्या माहितीनुसार, या आंदोलनात ६५ हून अधिक निदर्शक आणि २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. शांततापूर्ण निदर्शकांविरुद्ध सुरक्षा दलांनी 'पॅलेट गन'चा वापर केल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जंतर-मंतर आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या संख्येने गर्दी जमणे आणि त्यानंतर २० जुलै रोजी मोर्चादरम्यान झालेली हिंसा यांनंतर ही पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..पोलीस डेटाबेसमधील माहिती अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रक्रियेचा उद्देश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देणाऱ्या किंवा परिसरात रेंगाळणाऱ्या लोकांची माहिती तपासणे हा होता. सूत्रांनी सांगितले की, हे निष्कर्ष पोलीस डेटाबेस आणि 'डोसियर पडताळणी' (dossier verification) प्रणालींचा वापर करून केलेल्या व्यापक तपासाचा भाग आहेत. .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, २,८७३ व्यक्तींच्या गुन्हेगारी नोंदींची तपासणी करण्यात आली आणि त्यापैकी ९८९ व्यक्तींचा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आधी सहभाग असल्याचे आढळून आले. यावरून असे दिसून येते की, तपासलेल्या व्यक्तींपैकी एक-तृतीयांशाहून अधिक व्यक्तींची पोलीस नोंद होती. पोलिसांनी सांगितले की, ही पडताळणी विविध जिल्हा पोलीस युनिट्स आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या गुन्हेगारीविषयक डेटाबेस व नोंदींवर आधारित होती. .१०१ व्यक्तींवर हत्येचे आरोपसूत्रांनी सांगितले की, "विश्लेषणातून असे समोर आले आहे की, हत्येच्या प्रकरणांशी संबंधित १०१ व्यक्तींपैकी ४२ जण दोन किंवा अधिक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामील होते, तर १२ जणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी १० किंवा त्याहून अधिक प्रकरणांची होती; यावरून त्यांचा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सहभाग असल्याचे दिसून येते." त्याचप्रमाणे, खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणांशी संबंधित ६२ व्यक्तींपैकी २५ जणांविरुद्ध दोन किंवा अधिक गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवलेली आहेत. .बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये ६० हून अधिक व्यक्तींचा सहभागपोलीस नोंदींनुसार, २८४ व्यक्तींचा यापूर्वी दरोडा आणि लुटालुटीच्या प्रकरणांमध्ये सहभाग होता. यापैकी १५५ जण दोन किंवा अधिक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामील होते, तर ३१ जणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी १० किंवा त्याहून अधिक प्रकरणांची होती; यावरून अनेकजण सराईत गुन्हेगार असल्याचे सूचित होते. तपासादरम्यान बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये सामील असलेल्या ६१ व्यक्तींचीही ओळख पटली; पोलीस नोंदींवरून असे दिसून आले की, त्यापैकी आठ जण दोन किंवा अधिक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामील होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.