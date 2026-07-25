रस्त्यावर लोखंडी प्लेट्स खिळ्यांनी बसवल्या घट्ट, वेल्डिंगनंतर चेनने बांधून उभारली बॅरिकेड्सची भिंत, जंतर मंतरवर पोलीस सज्ज

राजधानी दिल्लीत जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर आंदोलक ठाम आहेत. जंतर मंतरवर आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातून तरुण तरुणी दाखल होत आहेत. यातच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्यानं जंतर मंतरसह दिल्लीत पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. आंदोलनात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. जंतर मंतर परिसरात पोलिसांनी रस्त्यावर लोखंडाच्या मोठ्या प्लेट्स फिक्स केल्या आहेत. बॅरिकेड्स हलवता येऊ नयेत किंवा ते पाडता येऊ नयेत यासाठी पोलिसांनी तयारी केलीय. Jantar Mantar Turned Into High-Security Zone.आक्रमक झालेल्या आंदोलकांकडून बॅरिकेड्स पाडले जाऊ नयेत यासाठी वेल्डिंग केल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर आता बॅरिकेड्सला लोखंडी चेनने बांधण्यात आलं आहे. सहायुक्त विजय सिंह हे जंतर मंतरवर सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी आले होते. त्यांनी सांगितलं की, सध्या परिस्थिती सामान्य आहे,; बॅरिकेड्स नव्या पद्धतीने लावले जात आहेत त्यावर म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत जे योग्य वाटतंय त्यानुसार बॅरिकेड्स फिट केले जात आहेत..Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार? .जयसिंह मार्गाच्या समोरच जंतर मंतरचं आंदोलन स्थळ असून मधे संसद मार्ग आहे. या भागात पोलिसांनी चारही बाजूंनी बॅरिकेडिंग केलं आहे. जवळपास सहा ते सात लेअरमध्ये बॅरिकेडिंग करण्यात आलं आहे. समोरच आंदोलकांची मोठी गर्दी आहे. ही गर्दी आता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे..पोलिसांनी बॅरिकेड्स वेगवेगळ्या लेअरमध्ये उभारले आहेत. या बॅरिकेड्सना चेन आणि दोरखंडाने बांधण्यात आलंय. बॅरिकेड हटवायचे असतील तर एक एक हटवणं कठीण आहे. याशिवाय रस्त्यात लोखंडी प्लेट लावून त्याला बॅरिकेड्स जोडले आहेत. यामुळे आता आंदोलकांना अडवण्यात या बॅरिकेड्सची मदत होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.