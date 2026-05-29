Indian Mango Export Ban: भारताला मोठा झटका! आंब्यांवर बंदी घातली; तांदळावरही मर्यादा लावली; कुणी आणि कारण काय?

या वर्षाच्या सुरुवातीला केलेल्या तपासणीदरम्यान भारतीय प्रक्रिया केंद्रांमधील कीड नियंत्रण प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याने जपानने भारतातून आंब्यांची आयात थांबवली आहे. या निर्णयामुळे आंब्याच्या निर्यातीत अडथळा निर्माण झाला असून अल्फान्सो, केसर, लंगडा आणि बंगनपल्ली यांसारख्या उच्च प्रतीच्या भारतीय जातींवर परिणाम झाला आहे. जवळपास दोन दशकांतील ही पहिलीच अशी बंदी आहे. .फळमाशीच्या धोक्यामुळे जपानने यापूर्वी भारतीय आंब्यांवर बंदी घातली होती. भारताने आपल्या उपचार पद्धती अधिक कडक केल्यानंतरच २००६ मध्ये ही बंदी उठवली होती. आता भारतीय आंब्यांची खेप देशाच्या कठोर आरोग्य मानकांची पूर्तता करते की नाही, याबद्दल जपानच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. .जपान फळमाशीसारख्या आक्रमक कीटकांविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबते, ज्यांना देशांतर्गत शेतीसाठी मोठा धोका मानले जाते. आंबे तोडण्यापूर्वी, जपान दरवर्षी भारतातील व्हेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधांची पाहणी करण्यासाठी आपले अधिकारी पाठवते. निर्यातीपूर्वी आंब्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याची जबाबदारी या केंद्रांची असते. VHT ही एक बिनरासायनिक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये कीटक आणि फळमाशीच्या अळ्या मारण्यासाठी आंब्यांना नियंत्रित उष्ण आणि दमट हवेच्या संपर्कात ठेवले जाते. .दोन्ही देशांमधील निर्यात करारानुसार हे अनिवार्य आहे. या वर्षीची तपासणी मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील व्हीएचटी प्रकल्पात करण्यात आली. अहवालानुसार, जपानी अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पात धुरीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेशी संबंधित त्रुटी आढळल्या. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या नेमक्या तांत्रिक समस्या भारतीय किंवा जपानी अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या उघड केलेल्या नाहीत. जपानने भारतीय तांदळावर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही, परंतु आयात कमी केली आहे. .जपान अमेरिका आणि थायलंडमधून तांदूळ खरेदी करून, कडक स्वच्छता नियम आणि मोठा आयात कोटा लागू करून आपल्या कृषी क्षेत्राचे जोरदार संरक्षण करत आहे. परिणामी, भारतातून जपानला होणारी तांदळाची निर्यात प्रामुख्याने स्थानिक अनिवासी भारतीयांसाठी, विशेषतः बासमती तांदळापुरती मर्यादित राहिली आहे. जपानची कठोर आयात धोरणे आणि विशिष्ट सवलतींमुळे भारतीय तांदळाची निर्यात लक्षणीयरीत्या कमी होते.