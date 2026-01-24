Japanese AI Company: जपानची AI कंपनी भारतातील या राज्यात करणार मोठी गुंतवणुक, कृषी क्षेत्रात करणार प्रोटीन क्रांती!

दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 मध्ये मध्य प्रदेशने शाश्वत अन्न तंत्रज्ञानाच्या (Sustainable Food Tech) दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एआय-आधारित प्रोटीन संशोधनातील अग्रगण्य कंपनी 'शिरू' (Shiru) सोबत मध्य प्रदेशने कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .मध्य प्रदेशचे प्रमुख सचिव श्री. राघवेंद्र कुमार सिंह आणि शिरू कंपनीच्या सीईओ डॉ. जॅस्मिन ह्यूम यांच्यातील ही चर्चा राज्याला कृषी-अन्न आणि जीवन विज्ञान (Life Sciences) क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेणारी ठरू शकते..शिरूचे AI-आधारित तंत्रज्ञानशिरू ही कंपनी पारंपारिक पद्धतींऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून प्रथिनांचा (Protein) शोध घेते. कंपनीकडे एआय-सज्ज प्लॅटफॉर्म आहे, जो वनस्पतींपासून उच्च दर्जाचे प्रोटीन घटक शोधतो आणि डिझाइन करतो.कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये ७७% पेक्षा जास्त नैसर्गिक प्रथिने आहेत, जी थेट उद्योगांमध्ये वापरता येतात.हे तंत्रज्ञान केवळ खाद्यपदार्थांसाठीच नाही, तर सौंदर्य प्रसाधने (Cosmetics) आणि आरोग्य (Health) क्षेत्रासाठीही अत्यंत उपयुक्त आहे..मध्य प्रदेशच्या कृषी व्यवस्थेत रसमध्य प्रदेश हे भारतातील 'सोयाबीन' आणि 'गहू' उत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे. यामुळेच शिरू कंपनीने येथे विशेष रस दाखवला आहे.राज्यातील पिकांपासून (उदा. कडधान्ये, सोयाबीन) प्रोटीन घटक मिळवण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतला जाईल.मध्य प्रदेशला प्रायोगिक संशोधन (Applied Research), पायलट प्रोजेक्ट्स आणि भविष्यातील उत्पादन केंद्र (Production Hub) म्हणून विकसित करण्यावर सहमती झाली आहे..शैक्षणिक आणि संशोधन भागीदारीकेवळ उद्योगच नाही, तर राज्यातील ज्ञानाचा साठा वाढवण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबत शिरू कंपनी तांत्रिक भागीदारी करेल.यातून राज्यातील शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या एआय-प्रोटीन तंत्रज्ञानावर काम करण्याची संधी मिळेल..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.भविष्यातील कार्ययोजनादोन्ही पक्षांनी पुढील टप्प्यांसाठी एक ठोस आराखडा तयार केला आहे. यातून राज्यातील पिकांची उपलब्धता आणि त्यांची प्रोटीनसाठी उपयुक्तता तपासले जाईल. स्थानिक उद्योगांच्या मदतीने प्रोटीन उत्पादनाच्या संधी शोधणे.संशोधनासाठी विशिष्ट संस्थांची निवड केली जाईल.शिरू सोबतची ही भागीदारी मध्य प्रदेशला केवळ 'कृषी उत्पादक' राज्याकडून 'उच्च-तंत्रज्ञान कृषी-प्रक्रिया' (High-tech Agri-processing) राज्याकडे नेणारी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक भाव मिळेल आणि राज्यात नाविन्यपूर्ण गुंतवणुकीचे वारे वाहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.