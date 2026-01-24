देश

Japanese AI Company: जपानची AI कंपनी भारतातील या राज्यात करणार मोठी गुंतवणुक, कृषी क्षेत्रात करणार प्रोटीन क्रांती!

protein revolution through AI farming in India: मध्य प्रदेशमध्ये शिरू कंपनीची प्रोटीन क्रांती: कृषी क्षेत्रात नवा अध्याय
AI Meets Agriculture: Japanese Firm to Transform Protein Production in India

AI Meets Agriculture: Japanese Firm to Transform Protein Production in India

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 मध्ये मध्य प्रदेशने शाश्वत अन्न तंत्रज्ञानाच्या (Sustainable Food Tech) दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एआय-आधारित प्रोटीन संशोधनातील अग्रगण्य कंपनी 'शिरू' (Shiru) सोबत मध्य प्रदेशने कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

