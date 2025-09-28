Crime News : लग्नपत्रिका वाटण्यासाठी निघालेल्या दोघा भावांवर झाडल्या गोळ्या; मेहुण्यानेच जेलमधून 'या'मुळे घडवले दुहेरी हत्याकांड

Summaryतुरुंगात असलेल्या कुख्यात गुन्हेगार सोनू उर्फ सिराजने मोबाईलवरून कट रचण्यात भूमिका बजावली.सच्चा उर्फ मुअज्जम याचाही व्यवसाय-जमिनीवरील वाद आणि फसवणुकीमुळे राग होता.गोळीबार करणारे मुख्य हल्लेखोर अजूनही फरार असून पोलिस शोध घेत आहेत..उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मुंगरााबादशाहपूर पोलिस स्टेशन हद्दीत १३ सप्टेंबरच्या रात्री झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की हे हत्याकांड मृतांच्या मेहुण्यानेच घडवून आणली होती..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अटक करण्यात आलेला आरोपी तुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम याने चौकशीदरम्यान सांगितले की, मृत शाहजहान आणि जहांगीर यांनी त्याच्या बिझनेसमधील पैसे हडप केले होते. जेव्हा त्याने पैसे मागितले तेव्हा दोन्ही भाऊ त्याच्या घरात घुसले आणि त्याच्या आईला मारहाण केली आणि अपशब्द वापरले. या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्याने त्यांचा खून करण्याचा कट रचला. .Mumbai Crime: अंधेरीत दुहेरी हत्याकांड! तरुणाने वडील आणि आजोबांना संपवलं; धक्कादायक कारण समोर.दुसरा आरोपी इंतेखाब उल मुख्तार याने सांगितले की, जौनपूर जिल्हा तुरुंगात बंद असलेल्या कुख्यात गुन्हेगार सोनू उर्फ सिराजच्या सांगण्यावरून हा कट रचण्यात आली होती. तो त्याचा मामा आहे आणि तुरुंगातूनच तो मोबाईल फोन नंबर चालवत असे. पैशांचे व्यवहार आणि कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग येथेच घडले..तिसरा आरोपी सच्चा उर्फ मुअज्जम याचाही मृतांशी व्यवसाय आणि जमिनीवरून वाद होता. फसवणूक झाल्याने आणि त्याचा वाटा नाकारल्याबद्दल त्याच्याही मनात मृतांविषयी राग होता. पोलिस चौकशीदरम्यान त्याने उघड केले की मुंबईत जहांगीरला गोळीबार करून मारण्याचे यापूर्वीही प्रयत्न झाले होते, परंतु संशय आल्यानंतर तो घराबाहेर पडणे टाळत होता. घटनेच्या रात्री दोन्ही भाऊ लग्नपत्रिका वाटून परत येत असताना रामनगरला पोहोचले. दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांना जागीच गोळ्या घालून ठार मारले..पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींकडून दोन मोबाईल फोन आणि ७४० रुपयांची रक्कम जप्त केली. शनिवारी तरहाटी मोडजवळ तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी तिघांनाही कट रचणाऱ्यांना अटक केली आहे, परंतु ज्यांनी गोळीबार केला आहे ते अजूनही फरार आहेत आणि त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. .FAQsप्र.१: हत्या कुठे झाली?👉 उत्तर: जौनपूर जिल्ह्यातील मुंगरााबादशाहपूर पोलिस स्टेशन हद्दीत. प्र.२: मृतांची नावे कोणती होती?👉 उत्तर: शाहजहान आणि जहांगीर असे दोन्ही भाऊ. प्र.३: हत्या कोणी घडवून आणली?👉 उत्तर: मृतांचा मेहुणा तुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीमने कट रचला.प्र.४: तुरुंगातून कट रचणारा कोण होता?👉 उत्तर: कुख्यात गुन्हेगार सोनू उर्फ सिराज, जो सध्या जेलमध्ये आहे.प्र.५: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?👉 उत्तर: तीन आरोपींना अटक केली, मात्र गोळीबार करणारे फरार आहेत. प्र.६: पोलिसांनी काय जप्त केले?👉 उत्तर: दोन मोबाईल फोन आणि ₹७४० रोख रक्कम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.