देश

Crime News : लग्नपत्रिका वाटण्यासाठी निघालेल्या दोघा भावांवर झाडल्या गोळ्या; मेहुण्यानेच जेलमधून 'या'मुळे घडवले दुहेरी हत्याकांड

Crime News : दोघे भाऊ लग्नपत्रिका वाटण्यासाठी निघाले होते, त्याचवेळी दबा धरुन बसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धाडधाड गोळ्या झाडल्या यात दोघांचाही मृत्यू झाला. मात्र या दुहेरी हत्याकांडाचा मास्टरमांईड मृताचा मेहुणा असल्याचे समोर आले आहे.
Crime News

Crime News

sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

तुरुंगात असलेल्या कुख्यात गुन्हेगार सोनू उर्फ सिराजने मोबाईलवरून कट रचण्यात भूमिका बजावली.

सच्चा उर्फ मुअज्जम याचाही व्यवसाय-जमिनीवरील वाद आणि फसवणुकीमुळे राग होता.

गोळीबार करणारे मुख्य हल्लेखोर अजूनही फरार असून पोलिस शोध घेत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मुंगरााबादशाहपूर पोलिस स्टेशन हद्दीत १३ सप्टेंबरच्या रात्री झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की हे हत्याकांड मृतांच्या मेहुण्यानेच घडवून आणली होती.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
murder
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com