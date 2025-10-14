देश

Javed Akhtar : माझी मान शरमेने खाली गेलीये! तालिबानी मंत्र्यांच्या स्वागतावरून संतापले जावेद अख्तर, नेमकं काय म्हणाले?

Taliban Minister’s Welcome in India : सोशल मीडियावर पोस्ट करत जावेद अख्तर यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. तालिबान ही जगातला सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटनेपैकी एक असल्याचं ते म्हणाले. अशा संघटनेच्या प्रतिनिधींना असा सन्मान दिल्याने माझी मान शरमेने खाली गेली, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
Taliban Minister’s Welcome in India

Taliban Minister’s Welcome in India

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे विदेशमंत्री आमिर खान मुत्तकी सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान उत्तर प्रदेशमधील देवबंद येथे त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, यावरून प्रसिद्ध लेखक आणि चित्रपटकार जावेद अख्तर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तालिबानी मंत्र्याचं अशाप्रकारे स्वागत बघून माझी मान शरमेने खाली गेली, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

Loading content, please wait...
javed akhtar
taliban
Taliban government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com