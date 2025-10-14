Javed Akhtar : माझी मान शरमेने खाली गेलीये! तालिबानी मंत्र्यांच्या स्वागतावरून संतापले जावेद अख्तर, नेमकं काय म्हणाले?

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे विदेशमंत्री आमिर खान मुत्तकी सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान उत्तर प्रदेशमधील देवबंद येथे त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, यावरून प्रसिद्ध लेखक आणि चित्रपटकार जावेद अख्तर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तालिबानी मंत्र्याचं अशाप्रकारे स्वागत बघून माझी मान शरमेने खाली गेली, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. .एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. तालिबान ही जगातला सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटनेपैकी एक आहे. त्याच्या प्रतिनिधींचं अशाप्रकारे स्वागत करणं आणि असा सन्मान देणं ही चिंताजनक बाब आहे, असं ते म्हणाले. तसेच अशाप्रकारे स्वागत बघून माझी मान शरमेने खाली गेली आहे. अशा घटना बघून आपला प्राधान्यक्रम चुकतोय हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..Javed Akhtar : ''... म्हणून चित्रपटीसृष्टीतील लोक सरकारविरोधात बोलत नाहीत'', जावेद अख्तर स्पष्टच बोलले!.ज्या व्यक्तीने अफगाणिस्तानमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली, त्या व्यक्तीला इस्लामिक हिरो म्हणण्याऱ्यांची मला लाज वाटते. भारतीय बंधू आणि भगिनींनो आपल्या सोबत नेमकं काय घडतंय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. जावेद अख्तर यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अनेकांनी त्यांच्या या पोस्टचं समर्थन केलं आहे. तर काहींनी त्यांच्यावर टीकासुद्धा केली आहे..Javed Akhtar: 'एशियन कल्चर' पुरस्काराने जावेद अख्तर यांचा सन्मान, 21 व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाला प्रारंभ .दरम्यान, तालिबान सरकारचे विदेशमंत्री आमिर खान मुत्तकी यांचा भारत दौरा चांगलाच चर्चेत आहे. त्यांच्या महिलांविषयक धोरणांवर अनेक देशांनी टीका केली आहे. अशातच भारत दौऱ्यात असताना त्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिलांना बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. मात्र, नंतर तालिबान सरकारने यावर स्पष्टीकरणही दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.