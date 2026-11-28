केंद्रातील मोदी सरकार संसदेत डिलिमिटेशन विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच आता गीतकार जावेद अख्तर यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. ज्या भागांनी कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य दिलं नाही, त्या भागांना अधिक लोकसभा जागा दिल्या जात आहेत, तर कुटुंब नियोजन स्वीकारणाऱ्या भागांना कमी जागा मिळत आहेत, असं म्हणत त्यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच या विधेयकावर विरोधी पक्षातील कोणते नेते पाठिंबा देतात आणि कोण विरोध करतात, याकडेही आपलं लक्ष असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..काय म्हणाले जावेद अख्तर?डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत बोलताना जावेद अख्तर म्हणाले की, अद्याप या प्रक्रियेचा अंतिम आराखडा समोर आलेला नाही. नव्या मतदारसंघांची रचना कशी होणार, कोणते निकष लावले जाणार आणि देशाची वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये विभागणी कशी केली जाणार, याबाबत स्पष्टता येणं गरजेचं आहे..डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत DMK ची भूमिका अखेर स्पष्ट, भाजपच्या अडचणी वाढणार? नेमकं काय घडतंय?.पुढे ते म्हणाले, ज्या भागांनी कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य दिलं नाही, त्यांना अधिक जागा दिल्या जात आहेत. याउलट ज्या भागांनी कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला, त्यांना कमी जागा मिळत आहेत. अशा पद्धतीने समतोल कसा राखला जाणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विधेयकाचा सविस्तर तपशील समोर आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून भूमिका मांडू, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारमधील पक्षासोबतच विरोधकांमधील कोण या विधेयकाला पाठिंबा देतं आणि कोण विरोध करतं, हेही पाहणार असल्याचं अख्तर यांनी म्हटलं..दरम्यान, इंडिया आघाडीतील पक्षांनी संसदेत डिलिमिटेशनशी संबंधित महिला आरक्षणाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला एकत्रित विरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधेयकामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या हितांवर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..मात्र, या भूमिकेदरम्यान इंडिया आघाडीत मतभेद समोर आले आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आणि तामिळनाडूतील डीएमकेने विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत..Delimitation Bill : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा 'डिलिमिटेशन'ला पाठिंबा? जितेंद्र आव्हाडांची मोठी घोषणा, नेमकं काय म्हणाले?.डीएमकेचे खासदार ए. राजा यांनी पक्षाच्या बैठकीनंतर भूमिका स्पष्ट केली. सर्व राज्यांमध्ये सध्याच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला पक्ष पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे डिलिमिटेशन विधेयकावरून राजकीय पक्षांमधील मतभेद अधिक स्पष्ट झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.