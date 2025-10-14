Bihar MLA Gopal Mandal Stages Protest Outside CM House Over Election Ticket Fear

Bihar MLA Gopal Mandal Stages Protest Outside CM House Over Election Ticket Fear

देश

तिकीट कापलं जाण्याची भीती, आमदाराचं मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन; ट्रेनमध्ये 'अंडरवेअर कांड'मुळे होते चर्चेत

Gopal Mandal : जदयूचे आमदार गोपाल मंडल यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपलं तिकिट कापलं जाणार असल्याचं वाटतंय. त्यामुळे नाराज गोपाल मंडल यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेरच धरणे आंदोलन सुरू केलंय.
बिहार निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. एनडीएकडून जागावाटप जाहीर करण्यात आलं असलं तरी अद्याप कुणीच उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. एनडीए सरकारमध्ये जदयूने जागांची घोषणा करण्याआधीच पक्षानं चिन्ह वाटप सुरू केलंय. यावरून आता पक्षात अंतर्गत धुसफूस सुरू झालीय. जदयूचे आमदार गोपाल मंडल यांना तिकीट कापलं जाण्याची भीती आहे. यामुळे ते थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलनाला बसले आहेत.

