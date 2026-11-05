JDU: जेडीयूच्या आढावा बैठकीत मंत्री अशोक चौधरींवर गंभीर आरोप, पक्षाच्या नेत्यांनी दिली थेट लेखी तक्रार

Internal Rifts Widen in JDU: बिहार विधान परिषद निवडणुकीतील अनपेक्षित पराभवानंतर सत्ताधारी जनता दल युनायटेड पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. पाटणा येथे ५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या पक्षाच्या आढावा बैठकीत नितीश कुमार सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री अशोक चौधरी यांच्या भूमिकेवर पक्षाच्याच नेत्यांनी अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार यांच्यासह पक्षातील अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी या बैठकीत मंत्री अशोक चौधरी यांच्याविरोधात थेट लेखी तक्रार दाखल केली आहे. निवडणुकीदरम्यान अशोक चौधरी यांनी स्वतःच्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात काम करत प्रतिस्पर्धी जनसुराज पक्षाचे उमेदवार डॉ. अनुज सिंह यांना पाठिंबा दिल्याचा, त्यांच्यासाठी प्रचार केल्याचा आणि साधनसामग्री पुरवल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे..पाटणा पदवीधर मतदारसंघातील लढतीदरम्यान जेडीयूचे उमेदवार नीरज कुमार आणि पक्षाचे आमदार अनंत सिंह यांच्यात उघडपणे राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला होता. अनंत सिंह यांनी जुन्या वैयक्तिक वादाचा हवाला देत नीरज कुमार यांना उघड विरोध करत जनसुराजचे उमेदवार डॉ. अनुज सिंह यांच्या प्रचारात सहभाग घेतला होता..Shirur Voter List: शिरूरच्या मतदारयादीत कथित बोगस नोंदणीचा आरोप; १६ दिवसांत ६२५ अर्ज, २८७ अर्जदार बाहेरगावचे असल्याचा दावा.आता निवडणुकीच्या निकालानंतर या संपूर्ण राजकीय नाट्यात मंत्री अशोक चौधरी यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून त्यांनीही अंतर्गत पातळीवर प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या उमेदवाराला मदत केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.आढावा बैठकीनंतर बाहेर पडलेल्या अभिषेक झा आणि आमदार रणधीर सिंह यांसारख्या पक्षाच्या नेत्यांनीही बैठकीत अंतर्गत उणिवांवर चर्चा झाल्याचे मान्य करत, पुढील कारवाईचा अंतिम निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर सोपवला असल्याचे स्पष्ट केले. विधान परिषदेच्या आठ जागांवर झालेल्या या निवडणुकीत जेडीयूला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नव्हते. पक्षाने लढवलेल्या चार जागांपैकी तीन जागांवर पदरी पराभव पडला असून, केवळ पाटणा पदवीधर मतदारसंघातून नीरज कुमार निसटता विजय मिळवू शकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.