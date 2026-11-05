देश

JDU: जेडीयूच्या आढावा बैठकीत मंत्री अशोक चौधरींवर गंभीर आरोप, पक्षाच्या नेत्यांनी दिली थेट लेखी तक्रार

JDU Review Meeting: विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार यांच्यासह पक्षातील अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी या बैठकीत मंत्री अशोक चौधरी यांच्याविरोधात थेट लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
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संतोष कानडे
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Internal Rifts Widen in JDU: बिहार विधान परिषद निवडणुकीतील अनपेक्षित पराभवानंतर सत्ताधारी जनता दल युनायटेड पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. पाटणा येथे ५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या पक्षाच्या आढावा बैठकीत नितीश कुमार सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री अशोक चौधरी यांच्या भूमिकेवर पक्षाच्याच नेत्यांनी अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

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