Shocking Crime : संतापजनक ! आईच्या प्रियकराचा ८ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार, नशेच्या गोळ्या दिल्या अन्...

Summaryमुलीने सांगितले की आरोपी तिला नशेच्या काळ्या गोळ्या देत असे आणि त्यानंतर अत्याचार करत असे.पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी महिला जिल्हा रुग्णालयात करण्यात आली आहे.पोलिसांनी आरोपी आकाश परिहारचा शोध सुरू केला असून तपास सुरू आहे..उत्तर प्रदेशातील झाशी येथे एक संतापजनक प्रकार उघड झाल आहे. एका आठ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार झाला आहे. पीडितेच्या आईच्या प्रियकराने हा गुन्हा केला आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून, नवाबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली आहे आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..मुलीच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांची पत्नी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी तिच्या प्रियकर आकाश परिहारसोबत त्यांच्या मुलीला घेऊन निघून गेली होती. ते गुडगावच्या राजीव नगरमध्ये राहू लागले..त्याच्या पत्नीने २१ ऑक्टोबर रोजी फोन करूनमुलगी आजारी असल्याचे कळवले. वडील त्या दिवशी त्यांच्या मुलीला घेण्यासाठी गुडगावला गेले.त्यांना त्याची पत्नी तिच्या प्रियकर आणि मुलांसह बस स्टँडवर आढळली. प्रियकर निघून गेला आणि वडील पत्नी आणि मुलांसह झाशीला परतले.२३ ऑक्टोबर रोजी घरी परतल्यानंतर, आठ वर्षांच्या मुलीने तिच्या मोठ्या बहिणीला तिच्यावर झालेला अत्याचाराबाबत सांगितला..मुलीने सांगितले की आकाश परिहार तिला काळ्या अंमली पदार्थांच्या गोळ्या खायला द्यायचा, ज्यामुळे तिला चक्कर येत असे. त्यानंतर तो तिच्याशी अश्लील कृत्ये करायचा. हे ऐकून मुलीच्या मोठ्या बहिणीने ताबडतोब तिच्या वडिलांना हा सर्व घडलेला प्रकार सांगितला. हे ऐकून वडील खूप घाबरले. मुलीच्या वडिलांनी नवाबद पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..शहर पोलिस सर्कल ऑफिसर लक्ष्मीकांत गौतम म्हणाले की, पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला जिल्हा रुग्णालयात मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी आकाश परिहारचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवासीही संतापले आहेत..FAQ प्र.१. घटना कुठे घडली? 👉 ही घटना उत्तर प्रदेशातील झाशी येथे घडली.प्र.२. पीडित मुलीचे वय किती आहे? 👉 पीडित मुलगी फक्त ८ वर्षांची आहे.प्र.३. आरोपी कोण आहे? 👉 आरोपीचे नाव आकाश परिहार असून तो मुलीच्या आईचा प्रियकर आहे.प्र.४. आरोपीने मुलीला काय दिले होते? 👉 आरोपी तिला काळ्या नशेच्या गोळ्या देत असे.प्र.५. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे? 👉 पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे आणि आरोपीचा शोध घेत आहेत.प्र.६. मुलीची वैद्यकीय तपासणी झाली का? 👉 होय, तिची वैद्यकीय तपासणी महिला जिल्हा रुग्णालयात करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.