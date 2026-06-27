Jhansi Mahalaxmi: झाशीच्या राणीची कुलदेवी कशी बनली स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रेरणास्थान? महालक्ष्मी मंदिरात राणी लक्ष्मीबाई स्वतःच्या हाताने वाढायच्या जेवण

उत्तर प्रदेशातील झाशीच्या (Jhansi) पावन भूमीवर असलेले महालक्ष्मी मंदिर हे केवळ भक्ती आणि शक्तीचे केंद्र नसून ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीर साशकांचे प्रेरणास्थान आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एक अनोखे प्रतीक आहे. हे प्राचीन मंदिर धन आणि समृद्धीची देवी महालक्ष्मीला समर्पित असून, झाशीची विरांगना राणी लक्ष्मीबाई यांची या मंदिरावर अथांग श्रद्धा होती. १८ व्या शतकात बांधले गेलेले हे मंदिर आजही अनेक ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार म्हणून दिमाखात उभे आहे..राणी लक्ष्मीबाई आणि मंदिराची ऐतिहासिक परंपराइतिहासकार जानकी शरण वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे मंदिर अध्यात्म, कला आणि सौंदर्याचा उत्तम संगम आहे. राणी लक्ष्मीबाई आपल्या धाडसी मैत्रिणी—सुंदर, मुंदर आणि काशीबाई यांच्यासोबत दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी आपल्या या कुलदेवीच्या दर्शनासाठी येथे आवर्जून येत असत.स्वातंत्र्यलढ्यापूर्वी राणी लक्ष्मीबाई या मंदिरात येऊन देवीची आराधना करायच्या, ज्यातून त्यांना आत्मबल आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळत असे..Pune: इंदापूर शहरातील वाहतूक कोंडीचा फटका रुग्णवाहिकेला;प्रशासकीय समन्वयाअभावी नागरिक हैराण.दिवाळीचा अभूतपूर्व सण आणि सामाजिक सलोखाया मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे साजरा केला जाणारा दिवाळीचा सण. ऐतिहासिक नोंदींनुसार:दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर राणी लक्ष्मीबाई हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समुदायांच्या लोकांना या मंदिरात एकत्र बोलावत असत. सर्व धर्मांचे लोक मिळून कुलदेवीची पूजा आणि हवन करत असत.महापूजा संपन्न झाल्यानंतर राणी लक्ष्मीबाई स्वतःच्या हाताने सर्व नागरिकांना आणि भाविकांना भोजन वाढायच्या. यानंतर त्या गरीब आणि गरजू लोकांना कपड्यांचे वाटप करत असत. या सलोख्यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर शुद्ध तुपाच्या दिव्यांनी उजळून निघायचा..मंदिराचा इतिहास आणि वास्तुकलानिर्मिती: लक्ष्मी दरवाज्याबाहेर असलेल्या 'लक्ष्मी तलावा'जवळ (Lakshmi Tal) या भव्य मंदिराची उभारणी १८ व्या शतकात झाशीचे सुभेदार रघुनाथराव (द्वितीय) नेवलकर यांनी केली होती. १७६९ मध्ये त्यांचे पूर्वज विश्वासराव लक्ष्मण यांच्या निधनानंतर रघुनाथराव यांची झाशीचे सुभेदार म्हणून नियुक्ती झाली होती.स्थापत्य सौंदर्य: हे मंदिर राजा गंगाधर राव यांच्याशी राणी लक्ष्मीबाईंचा विवाह होण्यापूर्वीच बांधले गेले होते. मंदिरावरील नाजूक नक्काशी आणि जुनी वास्तुकला आजही इतिहासप्रेमींना आणि पर्यटकांना आकर्षित करते.सध्या या ऐतिहासिक मंदिराची संपूर्ण देखभाल आणि संवर्धन पुरातत्व विभागाकडून (Archaeological Department) केले जाते. नवरात्री आणि विशेषतः दिवाळीच्या काळात येथे देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आजही देशभरातून लाखो भाविक गर्दी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.