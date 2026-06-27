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Jhansi Mahalaxmi: झाशीच्या राणीची कुलदेवी कशी बनली स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रेरणास्थान? महालक्ष्मी मंदिरात राणी लक्ष्मीबाई स्वतःच्या हाताने वाढायच्या जेवण

Jhansi Mahalaxmi Temple and Rani Lakshmibai's Legacy: झाशीतील महालक्ष्मी मंदिर हे राणी लक्ष्मीबाईंचे कुलदैवत आणि स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रेरणास्थान मानले जाते.
Jhansi Mahalaxmi

Jhansi Mahalaxmi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील झाशीच्या (Jhansi) पावन भूमीवर असलेले महालक्ष्मी मंदिर हे केवळ भक्ती आणि शक्तीचे केंद्र नसून ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीर साशकांचे प्रेरणास्थान आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एक अनोखे प्रतीक आहे. हे प्राचीन मंदिर धन आणि समृद्धीची देवी महालक्ष्मीला समर्पित असून, झाशीची विरांगना राणी लक्ष्मीबाई यांची या मंदिरावर अथांग श्रद्धा होती. १८ व्या शतकात बांधले गेलेले हे मंदिर आजही अनेक ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार म्हणून दिमाखात उभे आहे.

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