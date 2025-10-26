देश

HIV infected Blood : हॉस्पिटलचा हलगर्जीपणा, थॅलेसिमियाग्रस्त ५ मुलांना चढवले एचआयव्ही संक्रमित रक्त

Thalassemia Children HIV : थॅलेसेमिक मुलांना रक्त संक्रमण रुग्णालयाच्या रक्तपेढीतूनच झाले होते.मुलांच्या पालकांची एचआयव्ही चाचणी निगेटिव्ह आली, म्हणजे संक्रमण रुग्णालयातूनच झाले असण्याची शक्यता आहे.
Yashwant Kshirsagar
Summary

झारखंडमधील चाईबासा सदर रुग्णालयात थॅलेसिमियाग्रस्त ५ मुलांना एचआयव्ही संक्रमित रक्त चढवले गेले.
ही घटना समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि चौकशीचे आदेश दिले.
आरोग्य विभागाचे पथक रांचीहून चाईबासा येथे पोहोचले असून तपास सुरू आहे.

झारखंडमधील चाईबासा सदर रुग्णालयात थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्त चढवल्याचे प्रकरण शनिवारी अधिक गंभीर बनले. आणखी चार मुलांची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, ज्यामुळे संक्रमित मुलांची एकूण संख्या पाच झाली.

