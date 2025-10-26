HIV infected Blood : हॉस्पिटलचा हलगर्जीपणा, थॅलेसिमियाग्रस्त ५ मुलांना चढवले एचआयव्ही संक्रमित रक्त

Summaryझारखंडमधील चाईबासा सदर रुग्णालयात थॅलेसिमियाग्रस्त ५ मुलांना एचआयव्ही संक्रमित रक्त चढवले गेले.ही घटना समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि चौकशीचे आदेश दिले.आरोग्य विभागाचे पथक रांचीहून चाईबासा येथे पोहोचले असून तपास सुरू आहे..झारखंडमधील चाईबासा सदर रुग्णालयात थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्त चढवल्याचे प्रकरण शनिवारी अधिक गंभीर बनले. आणखी चार मुलांची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, ज्यामुळे संक्रमित मुलांची एकूण संख्या पाच झाली..या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर रांची येथील आरोग्य विभागाचे पथक शनिवारी चाईबासा येथे पोहोचले. तपासानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सदर रुग्णालयाच्या एआरटी (अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी) केंद्रात एका आठवड्यात पाच मुलांची एचआयव्ही पॉझिटिव्ह चाचणी झाली आहे. हे अत्यंत चिंताजनक आहे आणि चौकशी सुरू आहे. सर्व मुले थॅलेसेमिक आहेत आणि त्यांना चाईबासा सदर रुग्णालयाच्या रक्तपेढीतून रक्त संक्रमण झाले. या घटनेमुळे चाईबासा येथील या रुग्णालयात रक्त घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .शुक्रवारी, चाईबासा येथील सात वर्षांच्या थॅलेसेमिक रुग्णाच्या वडिलांनी पश्चिम सिंहभूम जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या मुलाला सदर रुग्णालयात एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्त संक्रमण झाल्याची तक्रार केली. वडिलांनी सांगितले की मुलाच्या पॉझिटिव्ह चाचणीनंतर, जोडप्याने स्वतःचीही चाचणी करून घेतली आणि दोघांचीही चाचणी निगेटिव्ह आली. वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, १३ सप्टेंबर रोजी सदर रुग्णालयात रक्त संक्रमण करण्यात आले आणि १८ ऑक्टोबर रोजी मुलाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली. त्यानंतर, उपायुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयानेही स्वतःहून दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. रांची विभागाचे एक पथक शनिवारी आले आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहे..जमशेदपूर येथील एमजीएम मेडिकल कॉलेजमधील मेडिसिन विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. निर्मल कुमार यांच्या मते, जर एचआयव्ही पॉझिटिव्ह मूल नियमित औषध घेत असेल तर त्याला पुढील १५ वर्षे कोणत्याही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. त्यानंतरही शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती अबाधित राहिली तर काळजी करण्याची गरज नाही. औषधांसोबतच पौष्टिक आहाराकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे..FAQsप्र.१: चाईबासा रुग्णालयात नेमकी कोणती घटना घडली? ➡️ थॅलेसिमियाग्रस्त पाच मुलांना एचआयव्ही संक्रमित रक्त चढवण्यात आले, ज्यामुळे ते पॉझिटिव्ह झाले.प्र.२: ही घटना कशी उघड झाली? ➡️ एका थॅलेसेमिक मुलाच्या वडिलांनी मुलाची पॉझिटिव्ह चाचणी आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली.प्र.३: तपास कोण करत आहे? ➡️ रांची आरोग्य विभागाचे पथक आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त चौकशी समिती तपास करत आहेत.प्र.४: पालक एचआयव्ही पॉझिटिव्ह होते का? ➡️ नाही, दोन्ही पालकांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे.प्र.५: या मुलांचे पुढील उपचार कसे होणार? ➡️ त्यांना नियमित अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) औषधे आणि पौष्टिक आहार दिला जाणार आहे.प्र.६: या घटनेनंतर काय उपाययोजना करण्यात आल्या? ➡️ चौकशी सुरू असून जबाबदार आरोग्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.