Jharkhand Elephant Attack : हत्तींच्या कळपाने एकाच कुटुंबातील ६ जणांना तुडवून केले ठार, लोक गाव सोडून पळाले; परिसरात भीतीचे वातावरण

Elephant Attack in Jharkhand: झारखंडमधील हजारीबागमध्ये हत्तींनी कहर केला आहे. गुरुवारी रात्री १२:०० ते १:०० वाजेच्या दरम्यान दारू वनक्षेत्रातील चर्चू ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या गोंडवार गावातील नानहुतोंगरी टोला येथे हत्तींच्या कळपाने कहर केला. पाच जंगली हत्तींनी एकाच कुटुंबातील चार जणांसह सहा जणांना पायदळी तुडवून ठार मारले. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. झारखंडमध्ये मागील काही दिवसांत हत्तींच्या हल्ल्यात २३ बळी गेले आहेत..मृतांमध्ये धनेश्वर राम (४९), सुमन देवी (२८), सूरज राम (५२), सविता देवी (२६), सविताचा पती दीपक राम आणि त्यांची दोन मुले अनुराग कुमार (४ वर्ष) आणि संजना कुमारी (१० महिने) यांचा समावेश आहे. रात्री उशिरा गावात हत्ती घुसल्याची माहिती मिळताच ग्रामस्थ त्यांना हाकलण्यासाठी गावात धावले. दरम्यान, कळपापासून वेगळा झालेला एक अनियंत्रित हत्ती गावकऱ्यांवर हल्ला करून घाबरला. तथापि, अनेक गावकरी थोडक्यात बचावले..या घटनेत एक मुलगा गंभीर जखमी झाला. माहिती मिळताच वन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने हत्तींना हाकलून लावले. हत्ती कारगी जंगलात पळून गेले. जखमी मुलाला त्यानंतर सदर हजारीबाग येथे नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.कुटुंबाच्या नातेवाईकांचा आक्रोश सुरु आहे. लोक स्तब्ध झाले आहेत आणि प्रत्येकाचे डोळे पाणावले आहेत. वन विभागाचे पथक गावात तैनात असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.