नाग चावायला आला; मद्यधुंद व्यक्तीनं त्यालाच कच्चं खाल्लं, नंतर दुसरा सापही गिळला, तिसऱ्याला खायला गेला तेवढ्यात...

उत्तर प्रदेश आणि बिहारनंतर आता झारखंडमधील छत्रा जिल्ह्यातील कुंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बरवाडीह टोला येथे वेडेपणाचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. शनिवारी, दारूच्या नशेत असलेल्या एका ४६ वर्षीय व्यक्तीने एक नव्हे तर दोन साप खाल्ले. सध्या त्या व्यक्तीवर रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू आहेत. ही विचित्र घटना छत्रा येथील बरवाडीह टोला गावात घडली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी, गावातील रहिवासी असलेला ४६ वर्षीय बुधन भारती भरपूर मद्यपान केल्यानंतर काही मित्रांसोबत पत्ते खेळत होता. पत्ते खेळत असताना जवळच्या शेतातून अचानक एक साप सरपटत आला आणि त्याने त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला. सहसा, साप दिसल्यावर लोक पळून जातात, पण नशेत असलेला बुधन भारती वेगळ्याच रागात होता. त्याने पटकन आपल्या हातांनी सापाला पकडले..Crime News: अमानुषतेचा थरकाप! आईच्या बाजुला झोपलेला असताना उचलून नेलं; नंतर व्यक्तीनं मुलाचं नाक आणि गुप्तांग कापलं.जवळच असलेल्या त्याच्या मित्रांनी त्याला थांबायला सांगितले. पण बुधनने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि सापाला जिवंत चावून खाल्ले. संपूर्ण साप गिळूनही बुधन भारतीचे समाधान झाले नाही. तो इतका नशेत होता की त्याला स्वतःच्या जीवाची पर्वा नव्हती. प्रत्यक्षदर्शी आणि गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिला साप खाल्ल्यानंतर बुधन लगेच जवळच्या शेतात धावत गेला, जिथे गावकऱ्यांनी दुसरा साप मारून फेकून दिला होता. नशेत असलेल्या बुधनने तो मेलेला साप उचलला आणि चावून त्यालाही खाऊन टाकले..दोन साप खाऊन झाल्यावर बुधन पार्टीत परत आला आणि पुन्हा दारू प्यायला. तो तिसरा साप पकडून खाणारच होता, तेवढ्यात गावकऱ्यांनी सावध केल्यावर त्याचे कुटुंबीय रडत रडत तिथे आले. खूप विनवण्या आणि आर्जव केल्यानंतर बुधन थांबला. घटनेनंतर थोड्याच वेळात बुधन भारतीची प्रकृती खालावू लागली आणि तिचे संपूर्ण शरीर फिकट पडले. कोणताही विलंब न करता, त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला अत्यंत गंभीर अवस्थेत प्रतापपूर सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (सीएचसी) दाखल केले..Crime: विवस्त्र अवस्थेत ब्युटी पार्लरमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न, महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य; बदलापूरमधील घटना .जिथे डॉक्टरांच्या पथकाने तात्काळ तिच्यावर उपचार सुरू केले. या घटनेची बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. डॉक्टरांच्या मते, विषारी सापांना हाताळणे किंवा खाणे अत्यंत जीवघेणे ठरू शकते. जर सापाचे विष पोटातील जखमेत किंवा रक्तप्रवाहात गेले, तर काही मिनिटांतच मृत्यू येऊ शकतो. बुधनवर उपचार सुरू असून त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.