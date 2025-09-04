Palamu Naxal Encounter : झारखंडमध्ये जंगलात लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; दोन जवान शहीद, एक जखमी

पलामू : झारखंडच्या पलामू जिल्ह्यात पोलिस दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या (Jharkhand Encounter) भीषण चकमकीत दोन जवान शहीद झाले असून एक जवान जखमी झाला आहे. शहीद जवानांची नावे संतन कुमार मेहता आणि सुनील राम अशी असून, जखमी जवानाचे नाव रोहित कुमार आहे. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तो धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..डीआयजी नौशाद आलम (DIG Naushad Alam) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की, या भागात कर्म पूजा आयोजित केली जात आहे आणि याच दरम्यान नक्षलवादी दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, एसपींच्या नेतृत्वाखालील पोलिस दल दोन पथकांमध्ये विभागून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली..Quetta Bomb Blast : पाकिस्तानातील क्वेटामध्ये भीषण स्फोट! 14 ठार, 35 जण गंभीर जखमी; बीएनपीचे प्रमुख थोडक्यात बचावले.या दरम्यान जवान डोंगरी मार्गावरून पुढे जात असतानाच लपलेल्या नक्षलवाद्यांनी अचानक गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनीही तत्काळ प्रत्युत्तर दिले. या चकमकीत संतन कुमार मेहता आणि सुनील राम शौर्याने लढत शहीद झाले, तर रोहित कुमार गंभीर जखमी झाला. हे तिघेही यापूर्वी टायगर मोबाईलमध्ये कार्यरत होते..गोळीबारात नक्षलवाद्यांचेही बळी गेल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अद्याप कोणताही मृतदेह सापडलेला नाही. चकमकीनंतर परिसराला वेढा घालून कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पलामू जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले व परिस्थितीचा आढावा घेतला. शहीद जवानांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहेत..जिल्ह्यात शोककळाया घटनेमुळे संपूर्ण पलामू जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली असून नक्षलवाद्यांविरुद्धची कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येईल आणि जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.