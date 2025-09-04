देश

Palamu Naxal Encounter : झारखंडमध्ये जंगलात लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांकडून बेछूट गोळीबार; दोन जवान शहीद, एक जखमी

Naxal Encounter in Jharkhand’s Palamu District : गोळीबारात नक्षलवाद्यांचेही बळी गेल्याची शक्यता, पोलिस अधिकाऱ्यांनी वाहिली शहीद जवानांना श्रद्धांजली
पलामू : झारखंडच्या पलामू जिल्ह्यात पोलिस दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या (Jharkhand Encounter) भीषण चकमकीत दोन जवान शहीद झाले असून एक जवान जखमी झाला आहे. शहीद जवानांची नावे संतन कुमार मेहता आणि सुनील राम अशी असून, जखमी जवानाचे नाव रोहित कुमार आहे. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तो धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

