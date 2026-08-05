Jharkhand Paperleak: छाती फाडून दाखवू शकत नाही की आम्ही किती गंभीर आहोत"; आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

झारखंडचे ज्येष्ठ नेते आणि 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या मूळ गावी नेमरा येथे श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या कार्यक्रमात १४ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण केले. याचवेळी रामगड परिसरातील १०५.२ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजनही करण्यात आले..JPSC आंदोलनावर सरकारची भूमिकारांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या JPSC आंदोलनाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि त्यांच्या शंका सरकारला समजतात. या प्रकरणाचा तपास संबंधित यंत्रणा करत असून, तपास अहवाल आल्यानंतर वस्तुस्थितीच्या आधारे योग्य आणि निष्पक्ष निर्णय घेतला जाईल.युवकांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. परीक्षांमध्ये किंवा भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..शिबू सोरेन यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलीपुण्यतिथी कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री भावुक झाले. त्यांनी सांगितले की, हा दिवस केवळ सोरेन कुटुंबासाठीच नाही, तर झारखंडमधील आदिवासी, दलित आणि वंचित समाजासाठीही महत्त्वाचा आहे. उभारण्यात आलेला पुतळा पुढील पिढ्यांना राज्याच्या संघर्षमय इतिहासाची आठवण करून देईल.आमदार कल्पना सोरेन यांनीही शिबू सोरेन यांच्या विचारांना आणि झारखंडसाठीच्या योगदानाला अभिवादन केले. त्यांच्या आदर्शांवर चालत राज्याच्या विकासासाठी काम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..Gold Rate Today: RBI च्या निर्णयानंतर ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.विकासकामांवर सरकारचा भरमुख्यमंत्र्यांनी रामगड परिसरातील १०५.२ कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. झारखंडच्या विकासाला गती देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.वेगळ्या झारखंड राज्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या शिबू सोरेन यांच्या कार्याला पुढे नेत समृद्ध आणि प्रगत झारखंड घडवणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असेही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी यावेळी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.