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Jharkhand Paperleak: छाती फाडून दाखवू शकत नाही की आम्ही किती गंभीर आहोत"; आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

Hemant Soren Responds to JPSC Protest: JPSC आंदोलन, पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने निष्पक्ष तपास व कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले.
Jharkhand Paperleak

Jharkhand Paperleak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंडचे ज्येष्ठ नेते आणि 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या मूळ गावी नेमरा येथे श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या कार्यक्रमात १४ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण केले. याचवेळी रामगड परिसरातील १०५.२ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजनही करण्यात आले.

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