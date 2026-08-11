Jharkhand Paperleak: विधानसभा घेरावानंतर पोलिसांचा आंदोलकांवर लाठीमार; CM हेमंत सोरेन यांच्याकडून पोलीस अन् प्रशासनाचे आभार

झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि पेपर लीकविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने १० ऑगस्ट रोजी उग्र रूप धारण केले. हजारो विद्यार्थ्यांनी विधानसभेकडे मोर्चा काढत सुरक्षा व्यवस्था भेदली आणि विधानसभेच्या गेट क्रमांक १ पर्यंत धडक मारली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार, पाण्याचा मारा आणि अश्रूधुराचा वापर केला..बॅरिकेड तोडून विद्यार्थ्यांचा विधानसभेकडे मोर्चास्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपर लीक प्रकरणाच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी 'सत्याग्रह' आंदोलन पुकारले आहे. सोमवारी हजारो विद्यार्थी विधानसभेकडे निघाले. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले होते. मात्र, आंदोलकांनी हे अडथळे हटवत विधानसभेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत मोर्चा नेला.परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना मागे हटवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी लाठीमार, पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करण्यात आला..चकमकीत विद्यार्थी आणि पोलीस जखमीपोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत महिला आंदोलकांसह अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, रांचीचे सिटी एसपी पारस राणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलकांकडून झालेल्या दगडफेकीत चार पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.घटनेनंतरही अनेक आंदोलक विधानसभेच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..मुख्यमंत्री सोरेन यांचे विद्यार्थ्यांना संवादाचे आवाहनया घटनेनंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत विद्यार्थ्यांना शांतता आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले. आंदोलनादरम्यान संयम आणि जबाबदारीने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल त्यांनी पोलीस अधिकारी आणि जवानांचे आभार मानले.झारखंडचे तरुण हे राज्याचे भविष्य असून, लोकशाहीमध्ये आपल्या मागण्या मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, असे सोरेन यांनी म्हटले. तसेच या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सरकार पाठीशी घालणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..१० मिनिटात वस्तू हातात पोहोचवणाऱ्या Blinkitला FDAचा दणका, छापा टाकताच गोदामातलं दृश्य पाहून अधिकारी चक्रावले.CBI चौकशीच्या मागणीवर विद्यार्थी ठामदरम्यान, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. सर्व विवादित परीक्षा रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची CBI चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.पेपर लीक आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराचा मुद्दा आधीच राज्यात चर्चेत असताना विधानसभेच्या घेरावामुळे आंदोलनाला आणखी तीव्र वळण मिळाले आहे. आता सरकार आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये होणारा संवाद या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.