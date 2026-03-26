Electricity Bill Hike: सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! वीज दरात वाढ करण्यास मंजुरी; आता प्रति युनिट किती रुपये मोजावे लागणार?

झारखंडमधील लाखो वीज ग्राहकांना महागाईचा आणखी एक फटका बसला आहे. झारखंड राज्य वीज नियामक आयोगाने २०२६-२७ या वर्षासाठी नवीन वीज दरांना मंजुरी दिली आहे. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेडच्या प्रस्तावावर विचार करून आयोगाने सरासरी ६.१२ टक्के दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन दर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील..नवीन दरांनुसार, घरगुती ग्राहकांसाठी विजेच्या दरात प्रति युनिट ५० ते ६० पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात विजेचे दर प्रति युनिट ₹६.७० वरून ₹७.२० झाले आहेत, तर शहरी ग्राहकांसाठी दर प्रति युनिट ₹६.८५ वरून ₹७.४० झाले आहेत. व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रवर्गासाठीचे दर वाढवण्यात आले आहेत. निश्चित शुल्कामध्ये कोणतेही मोठे बदल झालेले नसले तरी, प्रति युनिट दरातील वाढीचा थेट परिणाम मासिक वीज बिलांवर होईल..व्यावसायिक ग्राहकांसाठीही वीज दरात वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात, ५ किलोवॅटपेक्षा जास्त भार असलेल्या ग्राहकांसाठी दर ६.२० रुपये प्रति युनिटवरून ६.७० रुपये प्रति युनिट करण्यात आला आहे. शहरी भागात, हा दर ६.७० रुपये प्रति युनिटवरून ७.३० रुपये प्रति युनिट करण्यात आला आहे. याचा परिणाम लहान दुकानदारांवर आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर होईल. या दरवाढीतून औद्योगिक क्षेत्रही सुटले नाही. .कमी दाबाच्या औद्योगिक पुरवठ्याचा दर प्रति युनिट ₹६.१० वरून ₹६.६० पर्यंत, तर उच्च दाबाच्या पुरवठ्याचा दर प्रति युनिट ₹५.९० वरून ₹६.४० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम बाजारभावांवर होऊ शकतो. कृषी ग्राहकांसाठी वीज दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. एकूणच नवीन दरांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील ग्राहक, व्यवसाय आणि उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. वाढीव नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू होतील.