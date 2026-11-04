देश

CJP Foreign Funding Row : अभिजीत दीपकेला अमेरिकेतून, तर आशुतोष रांकाला पाकिस्तानातून फंडिंग? केंद्रीय मंत्र्यांचा खळबळजनक दावा

Abhijit Dipke Ashutosh Ranka : अभिजीत दीपके यांना अमेरिकेतून आणि आशुतोष रांका यांना पाकिस्तानमधून विदेशी निधी मिळत असल्याचा आरोप केला. हा निधी भारतात सरकारविरोधी मोहीम चालवण्यासाठी आणि फेक नरेटिव्ह पसरवण्यासाठी वापरला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Jitendra Singh’s Foreign Funding Allegation Against CJP Leaders

Jitendra Singh’s Foreign Funding Allegation Against CJP Leaders

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Jitendra Singh’s Foreign Funding Allegation Against CJP Leaders : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना अमेरिकेतून, तर आशुतोष रांका यांना पाकिस्तानमधून आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचा गंभीर दावा भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. या परदेशी निधीचा वापर भारतात सरकारविरोधी मोहीम राबवण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये चुकीचे कथन (फेक नरेटिव्ह) पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

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