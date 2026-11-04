CJP Foreign Funding Row : अभिजीत दीपकेला अमेरिकेतून, तर आशुतोष रांकाला पाकिस्तानातून फंडिंग? केंद्रीय मंत्र्यांचा खळबळजनक दावा

Jitendra Singh’s Foreign Funding Allegation Against CJP Leaders : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना अमेरिकेतून, तर आशुतोष रांका यांना पाकिस्तानमधून आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचा गंभीर दावा भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. या परदेशी निधीचा वापर भारतात सरकारविरोधी मोहीम राबवण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये चुकीचे कथन (फेक नरेटिव्ह) पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी परदेशी निधीच्या माध्यमातून भारतातील काही राजकीय आणि सामाजिक घटकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, भारतविरोधी स्वयंसेवी संस्था (NGO), देशांतर्गत आणि परदेशात कार्यरत असलेल्या संघटना तसेच परदेशी स्रोतांकडून आर्थिक मदत घेणारे काही घटक एकत्रितपणे काम करत आहेत..Ramdas Athawale on Gyanesh Kumar : 'ज्ञानेश कुमार काहीही झाले तरी राजीनामा देणार नाहीत'; अभिजीत दीपकेंच्या आंदोलनावर रामदास आठवले स्पष्टच बोलले, दिला कडक इशारा.परदेशी पैशांवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, 'डीप स्टेट'शी संबंधित व्यक्ती आणि भारताच्या विरोधात काम करणाऱ्या शक्ती यांच्यात संगनमत असल्याचा दावाही सिंह यांनी केला. अशा माध्यमातून देशात सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा आणि जनतेमध्ये चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..निधीच्या स्रोतांवर पारदर्शकतेची मागणीजनतेचा आवाज असल्याचा दावा करणाऱ्या काही राजकीय व्यक्ती आणि कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या स्रोतांबाबत प्रश्न उपस्थित करत जितेंद्र सिंह यांनी अभिजीत दीपके आणि आशुतोष रांका यांची नावे घेतली. दीपके यांना अमेरिकेतून, तर रांका यांना पाकिस्तानमधून निधी मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे सार्वजनिक करण्यात आले आहेत, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही..CJP Protest: भारतातील आंदोलनांना खरंच अमेरिकेतून फंडिंग? प्रसिद्ध गायिकेने थेट उद्योगपतीचं नाव घेत केला आरोप.या पार्श्वभूमीवर सिंह यांनी परकीय योगदान नियमन कायद्याचे (FCRA) समर्थन केले. परदेशातून भारतात येणाऱ्या आर्थिक मदतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले..तसेच, दीपके आणि रांका यांनी त्यांच्या आर्थिक मदतीचे स्रोत जाहीर करावेत, त्यांच्या विविध मोहिमा आणि प्रचारासाठी पैसा कुठून येतो, याबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या आरोपांवर संबंधित व्यक्तींची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.