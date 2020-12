2018-19 च्या तुलनेत यंदा दहशतवादाचा बिमोड करण्यात लक्षणीय यश; घुसखोरीच्या घटनाही घटल्या

जम्मू-काश्मीर : आतापर्यंत 3,500 पोलिस कर्मचारी हे कोरोना संक्रमित सापडले असून यातील बरेच कर्मचारी हे बरे देखील झाले आहेत. यापैकी आतापर्यंत 15 पोलिसांनी कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना संक्रमित होऊन प्राण गमावले आहेत. तसेच 2018 आणि 2019 या दोन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी दहशतवादाशी निगडीत घटनांमध्ये घट झाली आहे.याबाबतची माहिती जम्मू आणि काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंग यांनी दिली आहे. ते आज जम्मू-काश्मीरमधील पोलिसांच्या कामगिरीविषयी पत्रकारांशी बोलत होते.

There has been a slight increase in the number of people joining terrorist ranks in comparison to 2019. However, the positive aspect is that 70 per cent of them were either eliminated or arrested. The shelf life of terrorists has decreased: #JammuAndKashmir DGP Dilbag Singh https://t.co/wozuxystd3

— ANI (@ANI) December 31, 2020