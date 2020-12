वर्षाचा शेवटचा दिवस हा कोविड योद्ध्यांच्या स्मरणासाठी; PM मोदींच्या हस्ते AIIMS चा शुभारंभ

राजकोट : 2020 या वर्षाचा शेवटचा दिवस हा भारतातील डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोनाशी लढणाऱ्या प्रत्येक योद्धाला आठवण्याचा दिवस असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. कोरोनाविरोधातील लढाईत आपले कर्तव्य प्राणपणाने बजावणाऱ्या लोकांप्रती त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींनी आज All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) च्या गुजरात राज्यातील राजकोटमधील संस्थेचे उद्घाटन केले. व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिगच्या माध्यमातून ते बोलत होते.

I appeal to the people of the country that fight against #COVID19 is the one against an unknown enemy. Be careful about such rumours and as responsible citizens refrain from forwarding messages on social media without checking: Prime Minister Narendra Modi

