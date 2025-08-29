JNU: सुट्टी घेतली म्हणून सेवामुक्त केलं; महाराष्ट्राच्या सुपुत्रावर अन्याय, JNU कुलगुरूंचा हुकूमशाही निर्णय

महाराष्ट्रातील प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांना वैद्यकीय कारणास्तव रजा घेतल्यामुळे जेएनयूने सेवामुक्त केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या निर्णयावर शिक्षक संघ आणि प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, आदेश मागे घेण्याची मागणी होत आहे. कुलगुरूंची कारवाई अन्यायकारक व हुकूमशाही असल्याचा आरोप होत असून, महाराष्ट्रातील राजकीय नेतेही चौधरींच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत..JNU Professor Termination: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) महाराष्ट्रातील प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांची सेवा समाप्त केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वैद्यकीय कारणांमुळे घेतलेल्या रजेवरून विद्यापीठ प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाला कोणत्या नियमांचा भंग झाला हे सांगता येत नसल्यामुळे संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिक्षक संघ, विद्यार्थी आणि महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळ या निर्णयाविरोधात आक्रमक झाले आहेत..नेमकं काय घडलं?डॉ. रोहन चौधरी यांची मार्च २०२४ मध्ये जेएनयू येथे प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. ते एका वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीत कार्यरत होते. हा कालावधी संपल्यानंतर, तो अचानक आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आला. या दरम्यान त्यांच्या १ वर्षाच्या लहान मुलाची तब्येत बिघडली आणि त्यांना वैद्यकीय कारणांमुळे रजा घ्यावी लागली..डॉ. चौधरी यांनी विभागप्रमुखांना याबाबत कळवले होते; मात्र या दरम्यान त्यांना ऑफिसला अर्ज करता आला नाही. तरीही कुलगुरू डॉ. शांतिश्री पंडित यांनी त्यांच्या रजेबाबत चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या अहवालात डॉ. चौधरी यांनी ५१ दिवस रजा घेतल्याचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच त्यांनी ‘सीसीएस’ नियमांचे उल्लंघन केले, असे नमूद केले. परंतु कोणते नियम मोडले याचा ठोस आधार अहवालात दिला नाही..कार्यकारी मंडळाचा निर्णयया अहवालाच्या आधारे २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत डॉ. चौधरी यांच्या सेवासमाप्तीचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, या बैठकीत इतर सदस्यांना बोलण्याची किंवा आपले मत मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. सदस्यांचे माइक बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे हा निर्णय एकतर्फी पद्धतीने झाल्याचा आरोप शिक्षक संघाने केला आहे..शिक्षक संघाचा निषेधजवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिक्षक संघाने डॉ. चौधरी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघाचे अध्यक्ष सुरजित मजुमदार आणि सचिव मीनाक्षी सुंद्रीयाल यांनी स्पष्ट केले की, "ही कारवाई अन्यायकारक आणि नियमबाह्य आहे. डॉ. चौधरी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू राहील.".महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रियाया प्रकरणावर आता महाराष्ट्रातूनही आवाज उठू लागला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या कारवाईवर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर लिहिले की, “महाराष्ट्राचा सुपुत्र आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यासक डॉ. रोहन चौधरी यांना जेएनयूच्या कुलगुरूंनी हुकूमशाही पद्धतीने निलंबित केले आहे. हा निर्णय विद्यापीठाच्या कायद्याच्या विरोधात असून वैयक्तिक आकसातून घेतला गेला आहे. महाराष्ट्र कधीही हा अपमान सहन करणार नाही.”.कुलगुरूंचे जुने वादजेएनयूच्या कुलगुरू डॉ. शांतिश्री पंडित या पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक होत्या. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक वाद झाले आहेत. २००२ ते २००७ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राच्या संचालिका असताना परदेशी विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातील बेकायदा प्रवेश प्रकरणात त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. न्यायमूर्ती जे. एन. पाटील समितीच्या चौकशीत त्यांनी अनेक नियम मोडल्याचे सिद्ध झाले होते..Manoj Jarange : गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; विजयाचा गुलाल उधळूनच इथून जाणार, मनोज जरांगेंचा आझाद मैदानातून ठाम निर्धार.तरीही त्यावेळी विद्यापीठाने सौम्य कारवाई करून त्यांना वाचवले. त्यामुळे "इतक्या गंभीर आरोपानंतरही त्यांची जेएनयूच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती कशी झाली?" असा प्रश्न माजी अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागूल यांनी उपस्थित केला होता.महत्त्वाचं म्हणजे डॉ. रोहन चौधरी यांच्या सेवासमाप्तीमुळे जेएनयू प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ही कारवाई खरंच नियमांवर आधारित आहे का? की वैयक्तिक आकसातून केली गेली आहे? हा प्रश्न आहे..तसेच डॉ. रोहन चौधरी यांच्या सेवासमाप्तीमुळे जेएनयूतील प्रशासनाची पारदर्शकता, कुलगुरूंची भूमिका आणि शिक्षकांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात केवळ एका प्राध्यापकाचा मुद्दा नाही, तर शैक्षणिक संस्थांमधील स्वायत्तता व न्यायव्यवस्था किती निष्पक्ष आहे? हा मोठा प्रश्न आहे.सध्या शिक्षक संघ, विद्यार्थी आणि महाराष्ट्रातील जनमत डॉ. चौधरी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. या प्रकरणाची लढाई केवळ विद्यापीठापुरती न राहता, ती राष्ट्रीय स्तरावर उभी राहण्याची शक्यता आहे..FAQs१. डॉ. रोहन चौधरी यांची सेवासमाप्ती का करण्यात आली? (Why was Dr. Rohan Chaudhary’s service terminated?)- डॉ. चौधरी यांनी वैद्यकीय कारणांमुळे ५१ दिवस रजा घेतल्याचे समितीने नमूद केले आणि सीसीएस नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला.२. डॉ. चौधरी यांनी रजेबाबत विभागाला माहिती दिली होती का? (Did Dr. Chaudhary inform the department about his leave?)- होय, त्यांनी विभागप्रमुखांना याबाबत माहिती दिली होती, पण ई-ऑफिसवर रजेचा अर्ज सादर करता आला नव्हता.३. सेवासमाप्तीचा निर्णय कसा घेतला गेला? (How was the termination decision taken?)- २७ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा न होता, सदस्यांचे माइक बंद ठेवून एकतर्फी निर्णय जाहीर करण्यात आला.४. शिक्षक संघाची भूमिका काय आहे? (What is the teachers’ union’s stand?)- जेएनयू शिक्षक संघाने ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला असून, डॉ. चौधरी यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.५. महाराष्ट्रातून कसा प्रतिसाद मिळाला? (What was Maharashtra's reaction?)- संजय राऊत यांनी या निर्णयाला हुकूमशाही व वैयक्तिक आकसातून घेतलेला अन्यायकारक निर्णय म्हटले असून, महाराष्ट्र आपल्या प्राध्यापकाच्या पाठीशी ठाम उभा राहील असे स्पष्ट केले.