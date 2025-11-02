मोठी बातमी! बसचा भीषण अपघात, देवदर्शनावरून परतताना ट्रकला धडक, १८ भाविकांचा मृत्यू

राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. भाविकांनी भरलेली बस ट्रकवर जाऊन आदळल्याने हा अपघात झाला. यात १८ भाविकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर काही प्रवासी जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरु केलं आहे. ही बसमधील प्रवासी बीकानेर जिल्ह्यातील कोलायात येथून देवदर्शन करून परतत होते, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस बिकानेर जिल्हातील कोलायातहून जोधपूरच्या दिशेने येत होती. यावेळी मतोडा गावाजवळ पोहोचताल चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि ही बस थेट कडेला उभा असलेल्या ट्रकला जाऊन धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती. की या बसचा समोरचा भाग चकनाचूर झाला. तसेच १८ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर काही इतर गंभीर जखमी झाले..दरम्यान, जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर जोधपूरमध्ये हलवण्यात आलं आहे. या घटेनची माहिती स्थानिकांनी पोलिस आणि प्रशासनाला दिली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होतं जेसीबीच्या मदतीने बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढलं. तसेच त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.