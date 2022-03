लंडन दौऱ्याच्या आडवी आली ED; पत्रकार राणा अय्यूब म्हणाल्या..

By

लंडनला जात असताना पत्रकार राणा अय्युब यांना मुंबई विमानतळावर थांबवण्यात आले. यासंदर्भात पत्रकार राणा अय्युब यांनी स्वत: ट्वीट करत माहिती दिली.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राणा अय्युब यांची ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. राणा अय्यूब यांनी कोरोना काळात मदतीसाठी निधी गोळा करताना विदेशी निधी नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याप्रकरणावर ईडी तपास करत आहे. (Journalist Rana Ayyub was stopped at the Mumbai airport )

राणा अय्युब ट्वीट करत म्हणाल्या “भारतीय लोकशाहीवर भाषण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सवात जाण्यापासून मला रोखण्यात आलं. काही दिवसांपूर्वी मी हे सार्वजनिकपणे जाहीर केलं होतं. मला थांबवल्यानंतर ईडीचे समन्स माझ्या इनबॉक्समध्ये आल्याचं कुतुहूल आहे.”

ईडीने १ एप्रिलला राणा अय्यूब यांना चौकशीसाठी बोलावलंय. राणा अय्यूब यांना कोरोना काळात काळात मदतीसाठी निधी गोळा करताना विदेशी निधी नियमांचे कथित उल्लंघन केल्या प्रकरणी गाझियाबाद पोलिसांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. याच एफआयआरवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण समोर आले होते.