बलिया हत्याकांडः आरोपीची बाजू घेणाऱ्या भाजप आमदाराच्या भूमिकेवर जेपी नड्डा नाराज

लखनऊ- बलिया हत्याकांड प्रकरणी भाजप आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यांच्याशी चर्चा करुन आमदार सुरेंद्र सिंह यांना या प्रकरणाच्या तपासापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेष म्हणजे सुरेंद्र सिंह हे नेहमी आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असतात. अनेकवेळा त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्ये करुन पक्षाला अडचणीत आणले आहे.

यापूर्वी बलियामधील बेरियाचे आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी रविवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आणि प्रदेश संघटन महामंत्री सुनील बन्सल यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. बलियातील दुर्जनपूर गावात 15 ऑक्टोबरला एक हत्या झाली होती. या हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी धीरेंद्र सिंहचे सुरेंद्र सिंह यांनी जाहीर समर्थन केले होते. त्यामुळे पक्षाने त्यांना लखनऊला बोलावले होते.

BJP national president JP Nadda spoke with UP BJP chief Swatantra Dev Singh, expressing his displeasure over statements of MLA Surendra Singh regarding Ballia incident. He asked the party's UP chief to convey it to MLA Surendra Singh to stay away from the probe: BJP Sources

