देश

CJP Protest: राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेला जे.पी. नड्डांचं उत्तर; काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यातील पेपरफुटीचा वाचला पाढा

Central government reiterates absolute readiness for structural parliamentary debate: ''चर्चेचं माध्यम हे सभागृह आहे. यावर सखोल चर्चा व्हावी, यामध्ये कोण-कोण गुंतलेलं आहे, यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. तुम्हाला किती वेळ पाहिजे, हे तुम्ही ठरवा.''
J. P. Nadda

J. P. Nadda

esakal

संतोष कानडे
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JP Nadda PC: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी एक पत्रकार परिषद घेत भाजपच्या मागच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या पेपरफुटीचा पाढा वाचला होता. दहा वर्षांमध्ये १५२ परीक्षांचे पेपर फुटल्याचा मुद्दा राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता. शिवाय या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुणालाही शिक्षा झाली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

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