CJP Protest: राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेला जे.पी. नड्डांचं उत्तर; काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यातील पेपरफुटीचा वाचला पाढा

JP Nadda PC: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी एक पत्रकार परिषद घेत भाजपच्या मागच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या पेपरफुटीचा पाढा वाचला होता. दहा वर्षांमध्ये १५२ परीक्षांचे पेपर फुटल्याचा मुद्दा राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता. शिवाय या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुणालाही शिक्षा झाली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं..राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी बुधवारी रात्री उत्तर दिलं आहे. आयोजित पत्रकार परिषदेत नड्डा म्हणाले की, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचं सरकार आहे. तिथेही पेपर लीक झालेले होते.''मी राहुल गांधी यांना विचरतो की, तुम्ही सिलेक्टिव्ह का आहात? तुम्ही यूपीए सरकार असलेल्या आणि मित्रपक्षांच्या सरकारांबाबत चर्चा का केली नाही? कारण तुमचा उद्देश विद्यार्थ्यांचं हीत नाही, त्यांना न्याय मिळावा, हा तुमचा उद्देश नाही. तुम्ही राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहात.'' अशा शब्दांत नड्डा यांनी बाजू मांडली..Vijeta Dahiya: कोण आहेत विजेता दहिया? बर्गर खाल्ल्यामुळे 'सीजेपी'चं प्रवक्तेपद गमावलं, व्हिडीओ झाला होता व्हायरल.ते पुढे म्हणाले, मुळात पेपर फुटणं, हे गंभीर प्रकरण आहे. आरोप-प्रत्यारोपातून बाहेर येत चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत. चर्चेचं माध्यम हे सभागृह आहे. यावर सखोल चर्चा व्हावी, यामध्ये कोण-कोण गुंतलेलं आहे, यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. तुम्हाला किती वेळ पाहिजे, हे तुम्ही ठरवा. विरोधकांना जेवढा वेळ पाहिजे तेवढा वेळ दिला जाईल. यातून काहीतरी ठोस निर्णय झाला पाहिजे..Panshet Flood Affected : पुण्यातील ६० हजार विस्थापित नागरिकांच्या जमिनीचा प्रश्न अखेर सुटला; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार.''आमचं सरकार कायम चर्चेसाठी तयार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार या विषयावर गंभीर असून यावर योग्य तो मार्ग नक्कीच निघेल. सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीची आम्ही चौकशी केली आणि उपोषण सोडण्याची मागणी केली. सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं आम्ही म्हटलं. त्यावर त्यांनी त्यांनी खुलं पत्र लिहिलं असून आम्ही त्याचं उत्तर देऊ.'' अशा शब्दांमध्ये जे.पी. नड्डा यांनी भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.