देश

आंदोलक बनाल तर तुरुंगात जावं लागणारच, लाठीचार्जवर जेपी नड्डांचं विधान; राज्यसभेत गदारोळ

JP Nadda Statement : यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
JP Nadda Statement

JP Nadda Statement

esakal

Shubham Banubakode
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आंदोलन करायचं असेल तर तुरुंगात जायची आणि त्याचे परिणाम भोगायची तयारी ठेवा, असे वक्तव्य भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी राज्यसभेत केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत ते मागे घेण्याची मागणी केली. यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

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