आंदोलक बनाल तर तुरुंगात जावं लागणारच, लाठीचार्जवर जेपी नड्डांचं विधान; राज्यसभेत गदारोळ

आंदोलन करायचं असेल तर तुरुंगात जायची आणि त्याचे परिणाम भोगायची तयारी ठेवा, असे वक्तव्य भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी राज्यसभेत केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत ते मागे घेण्याची मागणी केली. यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले..नेमकं काय घडलं?बुधवारी राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री आणि सभागृहाचे नेते जे. पी. नड्डा तसेच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात या मुद्द्यावर जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा मुद्दा उपस्थित करत खरगे यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. आपल्या हक्कांसाठी आणि भविष्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारची पोलिस कारवाई होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. देशाच्या इतिहासात विद्यार्थ्यांशी अशी वागणूक कधीच दिली गेली नव्हती, असा दावा करत त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले..पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?.जे.पी. नड्डा काय म्हणाले?यावर उत्तर देताना जे. पी. नड्डा यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितलं. आंदोलन किंवा सक्रिय भूमिका घ्यायची असेल, तर त्याचे परिणाम स्वीकारण्याची तयारीही ठेवावी लागते, असेही ते म्हणाले..दिल्लीतील आंदोलनासह दिवसभरातील सर्व घडामोडींचे अपडेट्स वाचा एका क्लिकवर....राज्यसभेत गदारोळमात्र, त्यांच्या या विधानानंतर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आणि सभागृहात घोषणाबाजी सुरू झाली. नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या मागणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. वाढता गोंधळ आणि सततची घोषणाबाजी पाहता राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.