JPSC Exam Cancellation : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश! जेपीएससीसह २०२३-२५ मधील अनेक परीक्षा होणार रद्द; झारखंड सरकारचा मोठा निर्णय

झारखंडमध्ये जेपीएससी परीक्षांमधील कथित अनियमिततेबाबत विद्यार्थ्यांचे आंदोल सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मंगळवारी विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत गंभीर आहे आणि JPSC प्राथमिक परीक्षा (PT) व JSSC परीक्षांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी केली जात आहे..मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा केली की, २०२३ आणि २०२५ मध्ये JPSC द्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षा - ज्यामध्ये १४ व्या JPSC प्राथमिक परीक्षेचा (PT) समावेश आहे - त्या रद्द केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, त्यांनी जाहीर केले की ११ व्या आणि १३ व्या JPSC परीक्षांची, तसेच FRO, APP आणि TDPL द्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांचीही चौकशी केली जाईल..मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर, JSSC CGL परीक्षाही चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. विशेष म्हणजे, TDPL नेच JSSC CGL परीक्षा घेतली होती. परिणामी, सरकारच्या या निर्णयाकडे स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या सर्वसमावेशक चौकशीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.विधानसभेत विरोधकांच्या गदारोळादरम्यान सरकारची भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, परीक्षा प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलणार आहे..तज्ज्ञांशी चर्चा करणारमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार देशातील प्रतिष्ठित संस्थांचा सल्ला घेईल. यासाठी, आयआयटी (IITs), आयआयएम (IIMs) आणि एक्सएलआरआय (XLRI) यांसारख्या देशभरातील प्रमुख शैक्षणिक आणि व्यवस्थापन संस्थांमधील तज्ज्ञांशी चर्चा केली जाईल..FAQs१. JPSCच्या कोणत्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार आहेत?२०२३ आणि २०२५ मध्ये JPSCने घेतलेल्या परीक्षांसह १४ व्या JPSC प्राथमिक परीक्षेचा (PT) समावेश आहे.२. ११ वी आणि १३ वी JPSC परीक्षांचे काय होणार?११ वी आणि १३ वी JPSC परीक्षांची चौकशी केली जाणार आहे.३. JSSC CGL परीक्षेचीही चौकशी होणार आहे का?होय. JSSC CGL परीक्षा देखील चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. ४. JSSC CGL परीक्षा कोणी घेतली होती?JSSC CGL परीक्षा TDPLने घेतली होती. ५. सरकार परीक्षा प्रणालीमध्ये काय बदल करणार आहे?स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्यासाठी आमूलाग्र सुधारणा केल्या जाणार आहेत. ६. परीक्षा प्रणाली सुधारण्यासाठी कोणाचा सल्ला घेतला जाणार आहे?IITs, IIMs आणि XLRIसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील तज्ज्ञांशी सरकार चर्चा करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.