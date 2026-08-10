Jharkhand Paperleak घोटाळ्यात मोठी घडामोड; सीआयडीचे समन्स मिळताच JPSC आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांचे राजीनामे

झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपर लीक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) विद्यमान तीनही सदस्यांनी रविवारी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. राज्यपाल संतोष गंगवार यांनी हे राजीनामे तात्काळ मंजूर केले आहेत. या घडामोडीमुळे JPSC परीक्षांमधील गैरव्यवहाराच्या तपासाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या सहाव्या फेरीनंतर सरकारने तीन JPSC परीक्षा रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या काही प्रमुख मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे..तीन JPSC परीक्षा रद्दविद्यार्थी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने १४ वी JPSC पूर्व परीक्षा, JPSC बॅकलॉग २०२३ आणि JPSC बॅकलॉग २०२५ या तीन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराची सीआयडी चौकशी सुरूच राहणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) मदत घेतली जाणार आहे.दोषींवर जलदगतीने कारवाई करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तपास पूर्ण करून ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..परीक्षा प्रक्रियेत होणार मोठे बदलJPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. IIT-ISM, IIM आणि XLRI यांसारख्या संस्थांमधील तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी या समितीकडून आवश्यक सुधारणा सुचवल्या जाणार आहेत..JSSC CGL रद्द करण्यावर सरकारचा नकारदरम्यान, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी २०१९ नंतर झालेल्या सर्व JSSC CGL, JSSC JE आणि PGT परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.मात्र, शिक्षणमंत्री सुदिव्य कुमार यांनी JSSC CGL परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. ही परीक्षा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पार पडल्याने ती रद्द करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप पूर्णपणे थांबलेले नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास सोमवारी झारखंड विधानसभेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे..‘तरुणांना न्याय मिळेल’ : हेमंत सोरेनमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्यातील तरुणांना न्याय मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे. परीक्षा गैरव्यवहारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.समस्यांवर लाठी किंवा बळाचा वापर करण्याऐवजी संवादातून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री सोरेन यांनी म्हटले आहे.राज्यपाल संतोष गंगवार यांनीही विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन आंदोलनकर्त्यांनी संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन केले आहे..आतापर्यंत १९ जणांना अटकJPSC प्रकरणाच्या तपासात सीआयडीने आतापर्यंत १९ जणांना अटक केल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयोगाचे माजी अध्यक्ष तसेच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सुरू आहे.तिन्ही विद्यमान सदस्यांचे राजीनामे मंजूर होणे, तीन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टची घोषणा या पार्श्वभूमीवर JPSC गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.